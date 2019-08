Bordeaux : Le directeur sportif confirme un intérêt pour Koscielny

Ce jeudi, en conférence de presse, Eduardo Macia, le directeur sportif de Bordeaux, s'est exprimé sur le cas Laurent Koscielny (Arsenal).

Alors que Laurent Koscielny fait le forcing pour quitter Arsenal a un an du terme de son contrat, deux clubs français sont associés au défenseur international depuis plusieurs semaines : Bordeaux et Rennes. Présent en conférence de presse jeudi - en marge de la présentation de Loris Benito et Ui-Jo Hwang -,: « Laurent Koscielny ? Bien sûr que si l'occasion était là, on serait ravis de le faire venir, a avoué Eduardo Macia. C'est un leader, un défenseur intelligent et l'un des meilleurs défenseurs que j'ai pu voir dans ma carrière. Ce serait incroyable d'avoir un joueur de sa qualité à Bordeaux ». Reste que du haut de ses 33 ans, celui qui avait rejoint Londres en 2010 est encore sous contrat avec les Gunners. « Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, cela reste un joueur sous-contrat avec Arsenal », a rappelé l’Espagnol.Du côté de la capitale anglaise, les deux parties sont donc en conflit. Et à l’issue de la victoire d’Arsenal face à Angers aux tirs au but mercredi, Unai Emery a refait le point sur ce dossier : « Pour l’instant, c’est une décision très personnelle, et nous la respectons. Je parle avec lui et nous allons trouver la meilleure solution mais dans l’ensemble, nous avons besoin d’un joueur comme lui, a expliqué l’ancien coach du PSG.». Arsenal ne semble donc pas parti pour fluidifier d’éventuelles négociations. Et il y a encore du chemin avant de revoir Koscielny en Ligue 1.