Bordeaux et la piste Munas Dabbur (FC Séville) ?

La Commission de discipline de la LFP s'est réunie se mercredi pour statuer sur les suspensions de cinq joueurs de Ligue 1. Le Monégasque Ruben Aguilar a notamment écopé d’une suspension de trois matchs, dont un avec sursis.

Ruben AGUILAR (Monaco)Anthony BRIANCON (Nîmes)Racine COLY (Nice)Pablo MARTINEZ (Nîmes)Boubakary SOUMARE (Lille)1ere journée : Brest – Toulouse du 10 août 2019Comportement des supporters du Stade Brestois : usage d’engins pyrotechniques6.000€ d’amende pour le Stade Brestois.1ere journée : Dijon FCO – AS Saint-Etienne du 10 août 2019Comportement des supporters de l’AS Saint-Etienne : usage d’engins pyrotechniques2.000€ d’amende pour l’AS Saint-Etienne.1ere journée : Nice – Amiens du 10 août 2019Comportement des supporters de l’OGC Nice : usage d’engins pyrotechniques et jets d’objets2.000€ d’amende pour l’OGC Nice.1ere journée : Paris Saint-Germain – Nîmes du 11 août 2019Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques et déploiement d’une banderole injurieuse2.000€ d’amende pour le Paris Saint-Germain.1ere journée : Strasbourg–Metz du 11 août 2019Comportement des supporters du RC Strasbourg Alsace : jets d’objets et déploiement de banderoles injurieuses3.000€ d’amende pour le RC Strasbourg Alsace.Ernest SEKA (Nancy)Chaker ALHADHUR (Châteauroux)Johan GASTIEN (Clermont)Rémy BOISSIER (Le Mans)Baptiste VALETTE (Nancy)3eme journée : Sochaux –Auxerre du 9 août 2019Comportement des supporters du FC Sochaux-Montbéliard : jets d’objets1.000€ d’amende pour le FC Sochaux-Montbéliard3eme journée : Clermont–Lens du 10 août 2019Comportement des supporters du RC Lens : usage d’engins pyrotechniquesCompte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.Christophe KERBRAT (Guingamp)Alexandre VARDIN (Le Mans)1er tour : Troyes –Lens du 13 août 2019Exclusion de M. Laurent BATTLES, entraîneur de l’ESTAC TROYESUn match de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.1er tour : Troyes –Lens du 13 août 2019Exclusion de M. Johan LIEBUS, entraîneur adjoint de l’ESTAC TROYESQuatre matchs de suspension dont un match avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.(*) : La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 28 août 2019 à 18h00.