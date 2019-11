Bordeaux : Briand mi-figue mi-raisin

Ci-après la liste des 22 Diables Rouges :

Le sélectionneur du, a communiqué ce samedi la liste des 22 joueurs retenus pour les rencontres des éliminatoires de la, qui opposeront les "" au, le 13 novembre à, et à la, le 17 à >> CAN 2021: le calendrier complet des éliminatoires Pour ces deux premières journées, le technicien brésilien a choisi de se passer des ses attaquants(Ludogorets) et(NK Osijek). Selon le média local DRCPF.com , les deux joueurs seraient sanctionnés pour avoir décliné la sélection lors du match amical face à laau mois de septembre dernier. En compensation, leenregistre le retour du talentueux(23 ans, 6 sélections), actuel meilleur buteur deavec le. Le joueur prêté parn’avait plus eu les honneurs d’une cape depuis septembre 2018. Autre retour, celui du portier(25 ans, 19 sélections), aujourd’hui sociétaire de, en(D3 anglaise).Christoffer Mafoumbi (Blackpool, Angleterre) Pavhel Ndzila (Étoile du Congo) Giscard Mavoungou (AS Cheminots).Béranger Itoua (Sohar FC, Oman) Fernand Mayembo (Le Havre, France) Elie Ikouma (CARA Brazzaville) Ravy Tsouka (Vasteras, Suède) Dorvel Dibekou (Étoile du Congo) Carof Bakoua (AS Otohô) Bissiki Magnokele (AS Otohô) Hugo Konongo (Sepsi Sfântu Gheorghe, Roumanie).Durel Avounou (Caen, France) Gaiüs Makouta (Sporting Braga, Portugal) Junior Loussoukou (Stade Tunisien, Tunisie) Yhoan Andzouana (KSV Roeselare, Belgique) Harvy Osseté (Diables Noirs).Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor, Turquie) Junior Makiesse (US Tataouine, Tunisie) Sylver Ganvoula (VfL Bochum, Allemagne) Prince Ibara (Berschoot, Belgique) Juvhel Tsoumou (Steaua Bucarest, Roumanie) Yann Mokombo (Étoile du Congo).