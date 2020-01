Bordeaux : Benrahou prêté à Nîmes

Steve Mandanda et Morgan Sanson manqueront le 32eme de finale de Coupe de France de Marseille dimanche sur la pelouse de Limoges, contre Trélissac (14h15). André Villas-Boas envisage d’ailleurs d’aligner une équipe pas si remaniée pour ce rendez-vous.



Villas-Boas : « On veut profiter de ce match pour donner du rythme à nos joueurs »

L’OM disputera son premier match de 2020 sans deux titulaires de son équipe-type. André Villas-Boas a confirmé vendredi le forfait de Steve Mandanda et de Morgan Sanson pour le 32eme de finale de Coupe de France contre Trélissac dimanche, sur la pelouse de Limoges (14h15). Le premier souffre d’une cheville, quand le second est touché aux ischio-jambiers. Mais l’entraîneur marseillais n’est en revanche pas inquiet quant à leur disponibilité pour le déplacement à Rennes vendredi prochain, en ouverture de la 20eme journée de L1 : « Steve a repris la course ce vendredi. Pour Rennes, il sera bien.Morgan s'est entraîné lors des deux derniers jours. Mais on va opter pour le repos, en vue du match à Rennes. »Malgré ce choc au Roazhon Park, Villas-Boas ne compte pas opérer un turnover trop important pour affronter ce week-end cette équipe de National 2. « On va réfléchir sur ce point avec le staff. On veut aussi profiter de ce match pour donner du rythme à nos joueurs, retrouver le tempo laissé à la fin de l'année 2019.» En effet, les Bretons sont les poursuivants directs de l'OM au classement de L1, avec un match en plus à disputer.