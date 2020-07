Bordeaux : Benoit Costil veut quitter le club

L'ancien président du Barça a parlé d'un possible retour de Xavi sur le banc du club catalan.



🗣 Former Barca president Joan Laporta: "If I was Xavi, I would never go back with this board." pic.twitter.com/hqS7wxUJQk

— Goal (@goal) July 15, 2020

Pour Laporta, Xavi doit revenir après 2021

Le Barça ne traverse pas sa meilleure saison en cet exercice 2019-2020 et. Ancien président du club catalan, Joan Laporta a évoqué l'actualité du club blaugrana. Il a notamment abordé son projet d'être réélu président du club catalan : "Chaque jour, j'ai plus envie de participer aux élections. Des conditions concrètes sont nécessaires pour me sentir à l'aise et résister encore quelques années", a-t-il assuré, évoquant également le thème du contrat de Lionel Messi."Je veux qu'il reste en 2021 mais j'ai peur qu'une mauvaise décision des dirigeants puisse conduire à une décision irréversible". Par la suite, Laporta a discuté de Xavi, dont le retour possible est très commenté en Espagne, d'autant plus en raison du jeu développé sous la direction de Quique Setien.L'élection présidentielle doit avoir lieu avant le 30 juin 2021 au Barça. Sondé sur la saison, l'actuel coach s'est défendu en conférence de presse : "a assuré Quique Setien.