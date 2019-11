Bologne accélère pour Zlatan Ibrahimovic

Selon La Gazzetta dello Sport, Bologne pourrait proposer de dix-huit mois à l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic. Des discussions seraient en cours avec Mino Raiola, son représentant.



Il #Bologna sogna a occhi aperti il colpo Zlatan #Ibrahimovic. Saputo pronto a mettere sul piatto 6 milioni di euro (1/3 coperti dagli sponsor) per portare lo svedese in rossoblù. Si tratta per un contratto di 18 mesi. Primi contatti positivi tra Raiola e Sabatini. #calciomercato

En fin de contrat avec le LA Galaxy, l’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic (38 ans) pourrait bel et bien effectuer son retour en Serie A. Alors que la franchise américaine lui aurait proposé de rempiler pour une saison, le natif de Malmö serait dans le viseur de Bologne. Selon La Gazzetta dello Sport, il s’agirait du rêve de la formation entraînée par Sinisa Mihajlovic. L’affaire devrait logiquement être des plus compliquées, mais les premiers contacts auraient été positifs entre Walter Sabatini (directeur sportif) et Mino Raiola (agent).Aux dernières nouvelles, l’ancien Parisien souhaiterait rejoindre une formation qualifiée pour la Ligue des Champions (Naples ? Inter ?), mais le club du président Joey Saputo aurait décidé de tenter le coup jusqu’au bout. Aux côtés des coéquipiers de Rodrigo Palacio, « Ibra » pourrait percevoir un salaire de six millions d’euros, les sponsors prenant en charge un tiers de cette somme.