Bobby Allain (ex-Dijon) débarque à l’Olympiakos

A la veille du deuxième tour préliminaire aller de la Ligue Europa contre la Maccabi Haïfa, Thierry Laurey a annoncé que Kenny Lala ne sera pas présent. Le latéral souffre de l’adducteur droit.



🎙 Thierry #Laurey : "À part #Lala (adducteur) pour qui on ne va pas prendre de risque, @thetiticaci19 et @sissoko_ibra27 puis @LeboMothiba96 revenus plus tardivement ne joueront pas. #Kawashima n'est pas prêt. Mis à part ces joueurs-là, tout le monde sera dispo."

🏆 #RCSAMHFC pic.twitter.com/3fCPDXP6g7



— RC Strasbourg Alsace (@RCSA) July 24, 2019

Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa n’a pas fait de cadeau à Strasbourg avec le Maccabi Haïfa comme adversaire et un déplacement en Israël pour le match reotur (1er août). La réception du club israélien jeudi à la Meinau marque le début de la saison 2019-2020 des Strasbourgeois. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Kenny Lala.Présent en conférence de presse, Thierry Laurey a annoncé ne vouloir prendre aucun risque. « On ne va pas prendre de risque, a précisé son entraîneur en conférence de presse. On compte le récupérer pour la semaine prochaine pour le match retour. Ça aurait été plus que risqué de le faire jouer. » Lala ne sera pas le seul absent de marque jeudi soir puisqu’Ibrahima Sissoko et Anthony Caci sont en phase de reprise après avoir participé à la Coupe du Monde U20 avec les Bleuets. Enfin Leo Mothiba, quart de finale de la CAN avec l’Afrique du Sud, n’a lui pas encore repris l’entraînement.