Bleus : Un retour sous le signe du plaisir pour Mandanda

Leonardo et Neymar ont fait la paix Avec 4 buts marqués en 5 matchs, Neymar a rapidement retourné l’opinion publique en sa faveur. Les sifflets n’ont duré que quelques minutes et tout le monde est désormais content d’un retour à la normale. Si l’on en croit la Gazzetta dello Sport, les relations se sont même rafraîchies avec Leonardo alors que les deux Brésiliens étaient en froid depuis le retour du directeur sportif. Une réunion a permis de mettre les choses à plat et le bon début de saison de l’ancien Barcelonais a fini de convaincre Leo. D’après le quotidien transalpin, le PSG envisage de renouveler le contrat de Neymar. Actuellement lié jusqu’en 2022 avec les champions de France, l’Auriverde se verrait offrir deux ans de plus. Leonardo serait même déjà entré en discussions avec l’entourage du joueur. Comme quoi, entre l’amour et la haine, il n’y a qu’un pas... A voir aussi : >>> Toute l’actualité du Mercato Selon la Gazzetta dello Sport, Leonardo travaillerait actuellement en interne sur la prolongation de contrat de Neymar jusqu'en 2024, actuellement lié jusqu'en juin 2022. pic.twitter.com/lxHX2Ybj7I — BeFoot (@_BeFoot) 12 octobre 2019 #PSG | El PSG quiere renovar a Neymar hasta el 2024 https://t.co/FJ6Iwsrhm7 pic.twitter.com/HaOTKdydb5 — Diario SPORT (@sport) 12 octobre 2019 Mercato - PSG : Leonardo lance l’opération prolongation pour… Neymar ! https://t.co/rds4wl17k1 pic.twitter.com/7KGA7GhquI — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) 12 octobre 2019 Avecmarqués ena rapidement retourné l’opinion publique en sa faveur. Les sifflets n’ont duré que quelques minutes et tout le monde est désormais content d’un retour à la normale. Si l’on en croit la, les relations se sont même rafraîchies avecalors que les deux Brésiliens étaient en froid depuis le retour du directeur sportif. Une réunion a permis de mettre les choses à plat et le bon début de saison de l’ancien Barcelonais a fini de convaincre. D’après le quotidien transalpin, leenvisage de renouveler le contrat de. Actuellement lié jusqu’enavec les champions de France, l’Auriverde se verrait offrir deux ans de plus.serait même déjà entré en discussions avec l’entourage du joueur. Comme quoi, entre l’amour et la haine, il n’y a qu’un pas...

« Je t’aime, moi non plus », c’est un peu la manière dont pourrait être résumée la relation entre leet. En effet, et après le feuilleton de l’été qui a vu la super star auriverde demander son départ de la Capitale pour retourner au, la situation a clairement évolué entre les deux parties. Dernièrement, le n°10 parisien a fait le point sur son début de saison réussi, après un été mouvementé. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a désormais la tête pleinement au. « La saison a très bien commencé pour moi, a avoué l’homme aux 100 sélections avec le Brésil. Je défendrai mon club bec et ongles. Je serai à 100% pour que l’on puisse remporter de grandes choses. En étant heureux en club, je le serai en sélection. »