Bleus : Umtiti remplace Laporte

Grâce à un but d’Abdoulaye Touré en fin de match, Nantes s’est imposé contre Montpellier samedi (1-0). Les Canaris enchaînent ainsi un deuxième succès de rang et s’installent dans le premier tiers du classement de L1. Quatre jours après sa victoire contre Lyon, le MHSC rechute.

Le debrief

L’instant T :

La meilleure situation de la rencontre jusqu’à la 84eme minute, c’est Montpellier qui l’a obtenue, Alban Lafont sortant un arrêt décisif à bout portant face à Andy Delort suite à un coup-franc mal dégagé. Mais le MHSC pourra surtout regretter une occasion… qui n’est jamais arrivée à son terme. Parti pour mener un trois contre deux, Gaëtan Laborde a été accroché grossièrement par Mehdi Abeid, qui n’avait qu’une idée en tête : stopper l’offensive. Ça valait bien un avertissement.

Les buts

Les tops et les flops

Abdoulaye TOURE (7)

Moses SIMON (7)

Florent MOLLET (4)

La feuille de match

NANTES - MONTPELLIER : 1-0

Nantes

Montpellier

Il fallait un exploit personnel pour débloquer une rencontre particulièrement équilibrée, pour ne pas dire fermée. Il est venu des pieds d’Abdoulaye Touré, milieu du FC Nantes en instance de départ et nommé capitaine en l’absence de Valentin Rongier, en tribunes dans l’attente de son possible transfert à l’OM d’ici la clôture du Mercato estival. Son enchaînement parfait a donné la victoire aux Canaris contre Montpellier samedi (1-0). Les hommes de Christian Gourcuff ont ainsi confirmé leur succès à Amiens la semaine passée (1-2) pour se retrouver, au moins provisoirement, dans le Top 5 de L1. Le MHSC rechute, quatre jours après sa victoire face à Lyon qui devait lancer sa saison. Mais les Montpelliérains n’ont pas mis les ingrédients nécessaires pour lancer une série avant la trêve internationale.Peu inspirés dans l’utilisation du ballon, ils n’ont pas réussi à se créer une seule situation franche dans le jeu placé. A peine meilleurs, tout en étant plus percutants offensivement et séduisants collectivement, les Nantais ont donné le sentiment de mieux maîtriser leur sujet. Ils ont fait la différence à l’usure, à l’issue d’un énième débordement du virevoltant Moses Simon sur son côté gauche. Ils ont ainsi fait basculer un match d’un niveau technique médiocre par séquences, ce que prouvent des taux de passes réussies en-dessous de 80% pour les deux équipes. Mais avec une intensité supérieure, le FCN, qui a vendangé ses conséquences des balles de break en fin de match, est parvenu à arracher une victoire précieuse pour passer deux semaines sereines. En dehors d’une fin de Mercato qui pourrait être très agitée. Bien plus qu’à Montpellier, où les maux de tête viendront surtout d’un début de saison loin d’être conforme aux attentes d’un outsider pour le Top 5.Excellent travail sur la gauche de Simon, qui se joue de P.Mendes pour servir Ab.Touré en retrait. A l’entrée de la surface, le capitaine de Nantes feinte la frappe pour coucher Congré, avant d’enrouler parfaitement son tir du droit. Le ballon se loge dans le petit filet de Rulli.Malgré un bon de sortie, Abdoulaye Touré était titulaire et même capitaine. Jamais le milieu nantais n’a semble perturbé par cette situation. Hyperactif dans l’entrejeu, il a été récompensé de son match plein par le but de la victoire en fin de match. Si ce devait être un au-revoir, il serait sacrément réussi.Buteur à Amiens la semaine passée, Moses Simon a enchaîné avec une prestation séduisante devant le public de la Beaujoire. Poison permanent pour la défense montpelliéraine, l’ailier nigérian a initié l’action de l’unique but de la soirée avec sa vitesse et ses dribbles déroutants. Clairement l’un des nouveaux venus à suivre en L1 cette saison.Si Montpellier a tant souffert pour se montrer dangereux ce samedi, c’est que Florent Mollet a failli dans sa mission de faire le lien entre le milieu et l’attaque du MHSC. L’ancien Messin a manqué de précision dans ses transmissions et n’était pas plus en réussite sur les coups de pied arrêtés, un de ses exercices favoris pourtant.Temps chaud - Pelouse bonne: M.Beaudoin (: Ab.Touré (84eme) pour Nantes: K.Bamba (33eme) et Abeid (71eme) pour Nantes - P.Mendes (27eme) et Laborde (45eme+1) pour Montpellier: AucuneLafont () - Fabio (), Girotto (), Pallois (), C.Traoré () - Ab.Touré (cap) (), Abeid () - K.Bamba () puis Moutoussamy (92eme), Louza () puis Benavente (82eme), Simon () - K.Coulibaly (: Olliero (g), Appiah, M.Wague, Krhin, Youan: C.GourcuffRulli () - P.Mendes (), Hilton (), Congré () - Souquet (), Ferri (), D.Le Tallec () puis Ristic (87eme), Oyongo () - Mollet () puis Dolly (77eme) - Laborde (), Delort () puis S.Camara (87eme): Bertaud (g), M.Suarez, Cozza, Chotard: M.Der Zakarian