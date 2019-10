Bleus : Steve Mandanda et Presnel Kimpembe font leur retour, Kylian Mbappé et N'Golo Kanté retrouvent leur place

Mercredi, Liverpool a dominé Salzbourg (4-3) à l'occasion de la 2e journée de la Ligue des champions dans le groupe E. Malgré une confortable avance de trois buts avant 37e minute de la première période, les Reds ont ensuite souffert de l’absence de Joël Matip, dans l’axe de leur défense. Tenez, Hwang Hee-Chan a d'abord mystifié Van Dijk dans la surface pour le 3-1 (39). Puis Minamino (56) et Haland (60) l’ont ensuite imité. Jérôme Onguéné et ses coéquipiers pouvaient alors croire au destin, mais c’était sans compter sur un Mohamed Salah héroïque, qui offrait la victoire aux Reds, en signant un doublé (69). « C’est une leçon très importante pour nous ce mercredi et je préfère clairement avoir réussi à l’intégrer pendant le match plutôt qu’après. Si nous avions perdu quatre à trois, la leçon aurait été la même. Mais bon, nous avons gagné. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre de ce succès, donc cela me va », a déclaré le technicien allemand pour Sky Sports. Au stade de Mestalla, l’Ajax Amsterdam a confirmé sa superbe forme en dominant Valence (0-3). Un match sensationnel pour les coéquipiers d’un André Onana qui a passé une soirée (presque) tranquille. Ziyech a ouvert le festival d'un véritable bijou, avant que Van de Beek ne poursuive le festival d’une passe décisive pour Promes (34) et d’un but plus tard (67). Vainqueur de Lille sur le même score (3-0) lors de la précédente journée, l’Ajax Amsterdam s’installe donc confortablement sur le fauteuil de leader de ce groupe H.