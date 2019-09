Bleus : Quand Deschamps participe à l'entraînement

Le camerounais a fait une première déclaration depuis qu'il avait pris sa retraite. « Prendre du bon temps avec ma famille, ça c’est la suite. J’ai besoin de me reposer, j’ai couru pendant 24 ans et je pense qu’il est temps que je profite avec mon épouse et mes enfants », a fait savoir l’ancien buteur. « Dans quelques mois, vous me verrez en train de faire autre chose », a ajouté le joueur. « J’ai gagné en Europe comme joueur, je dois gagner en Europe comme entraîneur », avait-il dit au micro de Canal Plus il y a des mois avant d’ajouter : « Je pense que j’ai gagné beaucoup dans les stades et que mon devoir serait désormais de transmettre toute cette expérience. J’ai essayé pendant quelques mois le rôle d’entraîneur et je peux faire jouer une équipe », avait-il dit à la BBC. A lire aussi >> FC Barcelone : le bel hommage de Lionel Messi à Samuel Eto'o