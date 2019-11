Bleus : Pavard regrette presque son but contre l'Argentine

Benjamin Pavard est devenu un titulaire indiscutable au Bayern Munich mais aussi en équipe de France. Souvent critiqué, le Français a défendu dans les colonnes de L’Equipe son niveau de jeu, et remis en place les observateurs qui ne regardent pas ses matchs.

Benjamin Pavard : « A droite, de la concurrence il y en a »

Il ne veut plus être (seulement) associé à sa frappe contre l’Argentine

Ce jeudi, à l’occasion du match entre le France et la Moldavie (20h45),Un ratio élevé pour un jeune joueur, deux ans seulement après sa première convocation en équipe de France. Pour l’occasion, le joueur du Bayern Munich s’est confié à L’Equipe. Au programme, son niveau de jeu à un poste où il juge que la concurrence existe et sa « frappe de bâtard ».Certains observateurs et passionnés de football, laissent entendre que si Pavard est titulaire en EDF, c’est seulement car il n’y a pas de concurrence à son poste. Des analyses que le Bavarois a dû mal à comprendre «, confie-t-il à L’Equipe. Certaines personnes disent qu’il y a moins de concurrence à droite, mais moi, je ne le vois pas comme ça.. (…) Après,. (…) La critique, c’est le jeu. Après,» Pour compléter ses propos, l’ancien joueur de Stuttgart se base sur son transfert dans l’un des meilleurs clubs du monde : le Bayern Munich. Benjamin Pavard fait parti des trois joueurs les plus utilisés, après Neuer et Kimmich.Benjamin Pavard compte sur son transfert en Bavière pour montrer tout son potentiel et qu’on arrête de lui parler de sa « frappe de bâtard » face à l’Argentine en 8ème de finale de la Coupe du monde 2018. En octobre dernier, le Français avait confié à La Voix du Nord :Il est donc revenu sur cette déclaration dans le quotidien sportif : « Certaines personnes pensent que j’ai fait ma carrière sur un but, regrette-t-il.Si j’ai signé au Bayern Munich, c’est parce qu’ils me suivaient depuis un certain temps et que j’étais performant.