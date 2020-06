Bleus - Domenech : « Knysna ? Je suis responsable mais pas coupable »

Le chroniqueur Borhane Bessaies a déclaré jeudi à radio IFM qu'il possède des informations sur l'avenir immédiat du Club Africain. "Selon mes informations, une formule se prépare dans la coulisse selon laquelle le président actuel, M.Abdessalam Younsi restera le président officiel et pour la forme, une sorte de paravent, alors que le vrai président qui ne sera pas déclaré sera M.Wadii Al Jary, l'actuel président de la fédération de football." "Sur la scène, il n'y a aucune personne qui possède aujourd'hui un poids financier capable de résoudre les interminables problèmes financiers du CA, a-t-il observé. D'ailleurs, la dernière réunion des grandes figures du club n'a apporté rien de nouveau, ni aucune solution".L'ancien chef du gouvernement, M.Youssef Chahed a catégoriquement écarté l'hypothèse de se porter candidat à la présidence du Club Africain à l'occasion de l'assemblée générale élective prévue le 15 juillet prochain. "Non, je ne suis pas intéressé par la présidence du CA même si j'ai pris part à une réunion consacrée à la situation financière du club dont je suis supporter, a-t-il observé jeudi sur la chaine Al Watania 1. En tant que supporters rouge et blanc, nous avons cherché une solution au volet financier qui constitue un sérieux frein, et un plan de sauvetage du club. J'ai exposé aux présents la situation financière dont je suis parfaitement au courant. Croyez-moi, cette situation est difficile voire grave. Et on ne doit pas laisser l'association dans cette mauvaise passe. Nous devons conjuguer tous les efforts afin de trouver les meilleures solutions possibles". Rappelons que M.Chahed a participé mercredi dernier à la réunion des sages, des membres influents et des anciens présidents du club de Bab Jedid: MM.Hamouda Ben Ammar, Kamel Idir, Marwane Hamoudia, Said Neji...Le ministre de la Jeunesse et du Sport, M.Ahmed Gaâloul s'est déplacé jeudi à la société dirigée par le grand mécène et ancien président du Club Africain, M.Hamadi Bousbiia (de 1988 à 1990, et de 1993 à 1994) avec lequel il a discuté de la position critique dans laquelle se trouve le club qui fête cette année son centenaire. Il a également reçu au siège de son département, l'ancien président et principal candidat pour la succession de M.Abdessalam Younsi, M.Kamel Idir, et le président de la Ligue des supporters du CA, M.Kais Khanfir.L'équipe seniors du Club Africain n'a toujours pas repris les entrainements en raison du boycott des joueurs qui exigent de recevoir leurs émoluments. Le CA est le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir effectué la reprise. L'intervention de l'entraineur Lassaâd Dridi qui multiplie les initiatives de réconciliation réussira-t-elle à faire revenir dès ce vendredi les joueurs réfractaires ? Wait and see... A lire aussi >> La crise au Club Africain tourne à l’affaire d’Etat