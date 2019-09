Bleus / Deschamps : « Notre jeu avait déjà évolué avant »

A la veille de la rencontre contre Andorre en éliminatoires pour l’Euro 2020 (mardi 20h45), Didier Deschamps a évoqué en conférence de presse le changement de jeu de l’équipe de France depuis la Coupe du Monde.



Didier Deschamps a rechaussé les crampons pendant l'entraînement de ce matin au lendemain de la victoire 4-1 face à l'Albanie ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/1Pqg1Vi3b7

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2019

Deschamps : « Nous sommes toujours en vigilance »

Deschamps : « Il faut être capables de remettre le pied sur l’accélérateur »

Je ne pense pas au prochain rassemblement. On ne sait pas ce qu’il peut se passer d’ici là. Ceux qui sont là ont l’opportunité de se mettre en valeur à travers le collectif, comme c’est le cas de Kingsley. La situation que j’aurai à gérer en octobre, je ne la connais pas. Je suis content pour Kingsley, ça faisait un bon moment qu’il était embêté par des blessures. Ce qu’il a réalisé samedi, c’est à l’image de ce qu’il fait avec son club. Il a ajouté l’efficacité à ses capacités à éliminer, à dribbler et à accélérer, ce qui est important pour un élément offensif.Il avait déjà évolué avant. On a fait des matchs avec du contenu très intéressant. L’animation offensive est toujours une priorité pour moi, après c’est une question d’équilibre par rapport aux forces de l’adversaire. On a fait tout ce qu’il fallait dans la circulation du ballon, dans le mouvement, dans la justesse technique, dans la prise d’initiative. On est capables de le faire. Depuis le titre de champion du monde, on a la capacité à avoir une maîtrise supplémentaire et à avoir moins de difficulté face à une équipe regroupée. On aura une autre réponse demain (mardi).Je ne l’avais pas spécialement noté. Il y a en général toujours un peu. Je ne vais pas mettre en valeur les gauchers par rapport aux droitiers. Le droitier a la possibilité en général d’avoir un pied gauche correct, alors que le gaucher a surtout un très bon pied gauche et le pied droit est plus aléatoire, à part certains qui ont été obligés de le travailler. Sans vouloir dévaloriser le droitier, la patte gauche amène une touche technique plus importante, peut-être. Quand il y a beaucoup de gauchers, ça amène aussi à ce qu’une équipe penche plus de ce côté. C’est quand même bien d’avoir un équilibre et de pouvoir répartir notre animation offensive sur les deux côtés.Nous sommes toujours en vigilance. Quand le premier match se passe très bien, il y a toujours un peu de relâchement. On va être attentifs à ça. Comme vous tous pensez que l’affaire est déjà réglée contre Andorre, mais ça reste n match de foot. Cette équipe a cédé en Turquie à deux minutes de la fin (1-0). Ça dépendra beaucoup de nous, cette équipe va être groupée et va se battre jusqu’à la fin. Il faudra amener la même variété, la même vitesse et de la percussion pour déséquilibrer. Il y a trois jours entre les deux jours et il y aura la même exigence à avoir.C’est un peu les deux. On peut le dire, le répéter, après ce sont les joueurs. Ils savent très bien qu’il faut remettre ça demain, parce que c’est le haut niveau. Les trois points contre Andorre ont la même valeur que les trois points pris contre l’Albanie. Confiance oui, décontractés oui, mais ça n’empêche pas la concentration et la détermination. Il faut trouver un juste milieu et être capables de remettre le pied sur l’accélérateur pour imposer ce que l’on veut faire à cette équipe d’Andorre.La grande différence que j’ai pu noter, c’est leur système de jeu. Contre nous, ils avaient joué avec une défense à cinq. Avant ils avaient joué avec une défense à quatre et là ils étaient en 4-4-2. Il y aura la même dépense d’énergie, la même faculté à courir, à faire des efforts. Ils ont concédé des situations et des occasions. Paradoxalement, ils font un changement trois minutes avant pour sécuriser et passer à trois défenseurs centraux, c’est là qu’ils prennent le but sur coup de pied arrêté. Ils vont mettre toute leur volonté, comme ils l’ont fait quand on a joué chez eux. On n’aura pas le même terrain, c’est mieux pour nous. Ils vont se battre jusqu’au bout, avec la même volonté de lutter et de profiter de la moindre opportunité qu’ils pourront avoir.