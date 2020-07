Bleus : Benzema ''préfère rire'' des compliments de Le Graët

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès long comme le bras, avec une Coupe du monde et quatre titres de champion de France dans sa vitrine personnelle. Le prodige de Bondy a déjà remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, aussi, au bout de sa première année dans la capitale. Malgré cela, sa réussite dans les finales nationales est curieusement contrastée. Aucun but en 4 finales de coupes nationales, une anomalie pour la superstar du PSG Buteur inoubliable et éclatant à Moscou en finale de la Coupe du monde, l’attaquant international français voit en revanche son compteur toujours bloqué dans les finales de coupes domestiques. Concrètement, il a disputé quatre depuis le début de sa jeune carrière, et n’a jamais trouvé le chemin des filets. Sa toute première finale nationale avait été perdue par son club formateur, l’AS Monaco, contre sa future écurie, le PSG (1-4), dans un match où Mbappé avait été bien muselé par Thiago Silva. Un an plus tard, toujours en Coupe de la Ligue, Kylian Mbappé a certainement rendu sa copie la plus convaincante en étant un acteur majeur d’une affiche identique, mais l’attaquant était dans l’autre camp (victoire 3-0). La même année, le PSG avait disposé du petit poucet de la Coupe de France, Les Herbiers (2-0), sans que Kylian Mbappé ne parvienne à scorer. Enfin, la dernière finale disputée au Stade de France n’est pas un bon souvenir pour la superstar, qui a vu rouge avant de voir Paris tomber aux tirs aux buts contre Rennes (2-2, 5-6 t.a.b.). Le rendez-vous est pris ce vendredi pour ce grand champion. A lire aussi >> PSG : Thiago Silva encense Choupo-Moting