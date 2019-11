Bleus - 5 choses à savoir avant la réception de la Moldavie

Quid de Cavani ?

🔴 Le PSG est en discussion avec Wanda Nara pour lever l'option d'achat (de 65 M€) de Mauro Icardi. Nasser Al-Khelaïfi prépare un nouveau contrat de 5 ans pour l'Argentin. (@NicoSchira) pic.twitter.com/bwiQ99Jfp7 — Actu Foot (@ActuFoot_) 13 novembre 2019

Mauro Icardi a inscrit 9 buts lors de ses 8 derniers matches avec le PSG. 🔥 ⚽️ vs Galatasaray ⚽️ vs Angers ⚽️ vs Nice ⚽️⚽️ vs Bruges ⚽️⚽️ vs OM ✖️ vs Metz ⚽️ vs Bruges ⚽️ Brest pic.twitter.com/15GlMmu5gW — Actu Foot (@ActuFoot_) 9 novembre 2019

Mauro Icardi est le meilleur attaquant d’Europe au ratio but/ballons touchés. Avec un but tous les 16,8 ballons touchés en moyenne, il fait mieux que Jamie Vardy, Robert Lewandowski ou Sergio Agüero. pic.twitter.com/y70QUdQ6nL — Icardi FR (@IcardiFR_) 9 novembre 2019

Selon Calciomercato, le champion de France aurait d’ores et déjà entamé, via son directeur sportif Leonardo, des négociations avec Wanda Nara, compagne et agent du joueur, pour conserver l’Argentin la saison prochaine. L’option d’achat du buteur prêté par l’Inter est fixée à 65 millions d’euros. Et au vu des montants pratiqués sur le marché ainsi que du rendement d’Icardi, elle fait de lui une opportunité en or que le PSG ne veut pas laisser passer.Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, aurait préparé un contrat de cinq ans pour convaincre le joueur de 26 ans. Si l’entité parisienne tente de passer à l’action aussi rapidement, c’est autant pour ne pas laisser filer sa star que pour sécuriser sa ligne offensive. Icardi indéboulonnable, Thomas Tuchel a accordé très peu de temps de jeu à Edinson Cavani depuis son retour de blessure. Alors que le bail du chouchou du Parc des Princes expire en juin prochain, la tendance ne serait plus du tout à une prolongation de contrat. L’avenir de Neymar toujours flou - cette semaine encore, la presse espagnole assurait que le Brésilien souhaitait toujours retourner au FC Barcelone - et celui de Kylian Mbappé remis en question par la communication déployée par le Real Madrid, Paris n’a pas d’autre solution que de s’attarder sur les évidences. Elles sont si peu nombreuses. A lire aussi >> Leonardo (PSG) s’explique sur la concurrence entre Mauro Icardi et Edinson Cavani