Bleues : Corinne Diacre et Amandine Henry se projettent sans crainte sur le match d’ouverture contre la Corée du Sud

Corinne Diacre et Amandine Henry ont affiché jeudi leur sérénité à la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France dans la Coupe du Monde féminine, contre la Corée du Sud. Avec l’envie de transformer la pression d’un premier match à domicile en « énergie positive ».



Les Bleues et l’exemple des Bleus à l’Euro 2016

Henry : « Je me fais un petit film dans ma tête »

L’équipe de France féminine s’avance vers un rendez-vous à part. Il ne sera pas décisif, et pourtant il est accompagné d’un parfum très singulier. C’est le particularisme d’un match d’ouverture à domicile, comme celui que vivront les Bleues vendredi contre la Corée du Sud (21h00), pour entrer dans leur Coupe du Monde 2019. Toujours dans l’histoire de la compétition le pays organisateur s’est imposé lors de la première rencontre du tournoi. Une bonne raison pour les Françaises de ne pas trop s’en faire. « Je ne pense pas que ce soit une difficulté, c’est une énergie positive, a assuré la capitaine Amandine Henry jeudi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.Après, on est 23 et tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. En même temps, on s’est bien préparées psychologiquement à vivre ce moment. Il y aura des réactions différentes, mais on ne fera qu’un sur le terrain et on est prêtes à s’encourager coûte que coûte. »En côtoyant les hommes à Clairefontaine ces derniers jours, les Bleues ont certainement abordé avec eux l’entame de l’Euro 2016, lui aussi disputé en France, et leurs soucis pour se défaire de la pression lors du premier match contre la Roumanie (2-1). Il avait fallu un exploit de Dimitri Payet à deux minutes de la fin pour arracher la victoire et les larmes du Réunionnais après son but en disaient long sur la charge qui pesait sur son équipe. Corinne Diacre ne s’en cache pas : peu importe les efforts consentis en amont pour éviter de se faire happer par l’événement, il peut toujours prendre le dessus le moment venu. «» Alors la sélectionneure s’efforce de dédramatiser l’enjeu sportif. « On sait que ce premier match est important, mais en cas de non-succès, il nous en restera deux pour finir soit première soit deuxième de la poule. Rien ne sera perdu. »Diacre est aussi optimiste après avoir observé la montée en puissance de ses joueuses ces dernières semaines : « Si on compare les deux, on peut estimer que le match contre la Chine (2-1) était meilleur que celui de la Thaïlande (3-0). Si tout va bien, on peut espérer que le match contre la Corée sera meilleur que celui contre la Chine. » Il faudra pour cela gérer au mieux tout le folklore autour, dans un grand stade, avec 45 000 personnes pour garnir le Parc des Princes. Pour beaucoup, les Françaises n’y ont jamais joué et celles qui l’ont fait n’avaient pas tant de monde devant elles. D’où l’importance d’y prendre ses marques, comme elles l’ont fait sans s’entraîner ce jeudi matin. « Je me fais un petit film dans ma tête, a souri Henry. J’imagine le stade rempli demain (vendredi), une belle performance avec de belles émotions.» C’est une certitude. Mais il y a surtout l’envie qu’il y laisse des souvenirs heureux.