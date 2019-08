Blessés, Keylor Navas, Ousmane Dembélé... Thomas Tuchel (PSG) fait le point

Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse à la veille du déplacement à Metz (vendredi, 20h45). L'entraîneur parisien en a notamment profité pour évoquer le Mercato, ainsi que les blessures qui affectent son effectif.

Tuchel : « Jesé est avec nous »

Nous avons six joueurs blessés : Kylian Mbappé, Ander Herrera, Thilo Kehrer, Edinson Cavani, Julian Draxler et Abdou Diallo. Neymar ne fera pas le voyage avec nous, car sa situation est toujours très floue. Arthur Zagre, lui, est parti à Monaco, comme Leonardo me l’a annoncé.Non, je prépare ce match de la même manière que les précédents. En revanche, je sais que ce sera plus compliqué lorsque les joueurs reviendront des rassemblements avec leurs sélections nationales. Il y aura eu de longs voyages en avion, des blessures éventuelles, de la fatigue… Bref, ce n’est jamais simple à gérer.Je peux seulement dire que je suis calme, tranquille. La situation peut devenir folle, mais ce n’est pas le moment de perdre la tête. Il reste quatre jours, peut-être que rien ne changera. Je ne suis que l’entraîneur, tous ces dossiers dont vous entendez parler ne sont pas de mon ressort. Nous verrons bien ce qu’il adviendra. Le premier objectif est d’arriver au 3 septembre. Ensuite, on réfléchira à la composition durable de cette équipe. Je n’aime pas ça, mais c’est la réalité du football.Non, je ne peux pas confirmer cela. Je peux en revanche vous assurer qu’Alphonse Areola jouera vendredi sur la pelouse de Metz, et que Marcin Bulka sera le numéro 2 dans la hiérarchie.Aujourd’hui, un joueur qui évolue dans un club de top niveau dispute de nombreux matchs de championnat, la Ligue des Champions, les coupes nationales, est appelé en sélection… Cet important volume de rencontres est un facteur pouvant entraîner de nombreuses blessures. C’est pour cela que les grands clubs ont toujours plusieurs joueurs à l’infirmerie, et je ne pense pas que cela ira en s’améliorant. Il faut pourtant protéger les joueurs, même s’ils jouent sans arrêt. Je sais qu’en Allemagne, les entraîneurs ont le droit de coucher vingt noms sur la feuille de match. C’est une idée intéressante à mon sens, car ils disposent d’une marge de manoeuvre plus importante en fonction de l’état physique des uns et des autres.Oui. Jesé est avec nous, il s’est très bien préparé depuis le premier jour de reprise. Il est très professionnel. Nous prendrons une décision vendredi.La presse espagnole ? Bon (soupir, puis rires)... Je connais « Ous’ », c’est facile de faire circuler des rumeurs à ce sujet. Il a un contrat avec Barcelone, je n’en parlerai donc pas.