Birmingham City : Jérémie Bela débarque

La CAF a procédé mardi au tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. Découvrez la composition des quatre groupes.

La composition des quatre groupes :

La Confédération africaine de football a procédé mardi au. Le groupe A vaudra principalement par le, Al-Masry et les ambitieux nouveaux venus de Pyramids FC, qui feront également face aux débutants mauritaniens du FC Nouadhibou et aux Nigérians d'Enugu Rangers. Le groupe B rassemblera, le Djoliba malien et le Horoya guinéen, mais aussi les Sud-Africains des Bidvest Wits et les Libyens d'Al-Nasr.sera la favorite d'un groupe C également composé des Kinois du DC Motema Pembe, des Zambiens de Zanaco et des nouveaux béninois de l'ESAE FC. Un autreopposera les Nigérians d'Enyimba, anciens vainqueurs de la Ligue des Champions, aux Ivoiriens du FC San Pedro, dans un groupe D riche également de, avec le Paradou AC et l'Hassania Agadir. La phase de groupes débutera le 1er décembre prochain.Groupe A : FC Nouadhibou (Mauritanie), Enugu Rangers (Nigeria), Pyramids FC (Egypte), Al-Masry (Egypte).Groupe B : Bidvest Wits (Afrique du Sud), Al-Nasr (Libye), Djoliba AC (Mali), Horoya AC (Guinée).Groupe C : RS Berkane (Maroc), DC Motema Pembe (RD Congo), Zanaco (Zambie), ESAE FC (Bénin).Groupe D : FC San Pedro (Côte d’Ivoire), Hassania Agadir (Maroc), Enyimba (Nigeria), Paradou AC (Algérie).