Betis Séville : Fekir vers le Milan ?

En désaccord avec Roland Romeyer, Claude Puel serait disposé à quitter l’AS Saint-Etienne dès la fin de saison.

Puel et Romeyer ne peuvent plus cohabiter

Claude Puel est l’entraineur qui a ramené l’AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France après presque trente ans d’attente. Un bel accomplissement, et qui serait encore plus grand en cas de victoire face au PSG au Stade de France. Toutefois,Selon ce que rapporte L’Equipe ce vendredi, ce dernier envisage sérieusement à rendre son tablier au terme de la saison. Le motif : sa mésentente avec l’un des deux co-présidents du club, Roland Romeyer.Puel n’apprécierait pas du tout l’interventionnisme au quotidien de ce dirigeant. Et il le lui a déjà fait savoir directement la semaine dernière à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue à l’Etrat et à laquelle ont également participé Bernard Caiazzo et Xavier Thuilot, le directeur général. L’ancien manager de Leicester espérait avoir les pleins pouvoirs sur le secteur sportif, mais il n'en a pas. Pas plus que Thuilot n’en a sur son propre domaine.Il a clairement fait savoir à ses employeurs qu’il partirait à l’issue de l’exercice en cours si la donne n’évoluait pas.La balle se trouverait donc dans le camp de Romeyer.car c’est lui qui a œuvré pour la nomination de Puel sur le banc des Vets, tandis que Caiazzo espérait le retour de Jean-Louis Gasset. Coactionnaire majoritaire des Verts en plus d’en être co-président, Romeyer risque de ne pas céder face aux revendications de Puel. L’ASSE est donc bien parti pour vivre une autre crise en interne.