Betis Séville : Fekir « ressemble un petit peu » à Messi

, qui entame sa seconde saison avec la, a fait une confidence àconcernant son aventure italienne. Le Portugais, qui passe par une période faste avec cinq buts lors de ses cinq derniers matchs de Serie A, avait avoué qu'il était pour lui nettement plus difficile de marqué en italie qu'ailleurs: "Il a dit qu'il avait marqué des buts partout et que l’Italie était l’endroit où il lui était le plus difficile de le faire. Et si Cristiano Ronaldo pense que c'est difficile, alors ça doit être vraiment difficile. C'est plus difficile qu'en Angleterre. Il y a plus d'intensité là-bas, mais ici tout est question de schéma et de tactique." Le géant Belge s’est confié dans une interview accordée au New York Times. Au Real Madrid, Cristiano Ronaldo marquait aux alentours d'un but par rencontre, alors qu'avec la Juventus, il est à 31 buts en 45 rencontres, ce qui demeure tout de même très très honorable, à 34 ans.