Benzema revient sur son geste génial avec le Real Madrid

Ayachi Ajroudi est le richissime homme d’affaires qui a pour ambition de racheter l’OM et installer Mourad Boudjellal au poste de président.

« Tout n’est qu’une question d’offre et demande »

On en sait un peu plus sur les personnes qui veulent prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. Depuis la semaine dernière, Mourad Boudjellal, l’ancien président du RC Toulon, crie haut et fort son intention de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud comme homme fort du club phocéen et en débarquant dans le sillage de richissimes investisseurs du Moyen-Orient. Et, depuis dimanche, il n’existe plus de doute sur l’identité de ces potentiels acquéreurs.L’intéressé a confirmé les rumeurs qui circulent dans la presse lors d’une intervention sur Shems FM, une radio de son pays. Il a indiqué qu’il prévoyait venir « avec des partenaires », précisant aussi que cela fait même un an que l’idée de s’approprier ce grand club français lui trotte dans la tête.Ajroudi a enchéri en déclarant que« Dans le cas où un accord serait conclu, je n'assumerai pas le leadership du club. Ce qui est convenu avec mes partenaires, c'est que Mourad Boudjellal soit le président de l'OM tandis que moi je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d'administration », a indiqué celui qui est aujourd’hui résident en Arabie Saoudite. D’où ses liens avec le Golfe.Samedi dernier, en conférence de presse, Eyraud avait certifié que l’OM n’était pas à vendre et qu’il n’y avait aucune chance pour que Franck McCourt passe la main dans un avenir proche.« Le vendeur a le droit de refuser de vendre, mais l'acheteur a le droit aussi de tenter la transaction au prix le plus bas possible. Tout n'est finalement qu'une question d'offre et de demande », a-t-il tonné. Il se murmure qu’un montant de 700M€ a été réservé pour cette opération. 300 millions pour le rachat en lui-même, 200 millions pour remédier au déficit du club et 200 millions pour recruter.