Benzema : "Avec Cristiano j'avais un autre rôle au Real Madrid"

« Notre objectif est la qualification au Mondial 2022. Nous allons commencer réellement le travail dès le mois de novembre, avec l’objectif de se qualifier au Mondial 2022 », a assuré le technicien algérien. « Je sais qu’on retient beaucoup le but de Riyad contre le Nigeria, la puissance du penalty contre la Côte d’Ivoire qui nous a fait réagir et qui nous a fait peur, il y a eu beaucoup d’émotions. Moi, je retiens l’ensemble des matches. Chaque match a eu son histoire et son importance.» « Il y a évidemment ce match contre la Côte d’Ivoire qui a été difficile à cause de la chaleur étouffante qu’il y avait à Suez (…) L’ascenseur émotionnel a été à son paroxysme », a-t-il confié. Djamel Belmadi a rappelé qu’« avant la finale, avant la CAN 2019, dix mois avant, dans les conférences de presse, je vous ai dit qu’on allait gagner. Certains m’ont traité de fou (…). J’ai confiance dans le travail, et les dix derniers mois on a beaucoup travaillé ». Belmadi a assuré qu’il était venu en EN pour apporter de « la joie au peuple » avec les victoires, et « non pas pour gagner plus d’argent parce que j’en perds par rapport au pays où j’étais… ».