"Benzema est 100% algérien" pour le président de la Fédération algérienne !

Arthur Melo débarque à la Juventus contre 72 M€ !

Le Barça officialise le transfert d'Arthur à la Juventus, pour 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus

Miralem Pjanic rejoint le FC Barcelone

Hakimi passe sa visite médicale à l'Inter

Le directeur sportif de l'Inter, Beppe Marotta, a confirmé que le transfert d'Achraf Hakimi était en très bonne voie ! "La négociation doit encore être finalisée mais nous sommes optimistes."

Robben sort de sa retraite pour retourner au FC Groningen

Le jeune milieu de terrain international brésilien du FC Barcelone, Arthur Melo (23 ans, 17 sélections), s’est engagé à la Juventus Turin ce mardi contre la coquette somme de 72 millions d’euros. Le joueur va néanmoins achever l'exercice 2019-2020 au sein de son club actuel. « Le FC Barcelone et la Juventus FC ont conclu un accord pour le transfert du joueur Arthur Melo. Le club italien paiera 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros variables. Le joueur restera au FC Barcelone jusqu'à la fin des compétitions officielles de la saison 2019/20 », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du FC Barcelone. Surnommé le "nouveau Xavi" par les médias espagnols, Arthur avait rejoint le Barça lors du mercato estival 2018 en provenance du club brésilien Gremio pour 39 millions d'euros. Sa clause de départ était fixée à 400 millions. A lire aussi >> Toute l'actualité du mercato italien Alors qu’Arthur Melo a quitté le Barça pour la Juve, Miralem Pjanic a fait le chemin inverse. Le FC Barcelone a confirmé mardi après-midi la signature de l’ancien lyonnais pour un montant qui pourrait atteindre 65 millions d’euros. Pjanic s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et son contrat au Barça comprend une clause de libération culminant à 400 millions d’euros. À l’instar d’Arthur, Pjanic poursuivra la campagne actuelle dans son club. A lire aussi >> Juventus Turin : Sarri n'est pas satisfait de Pjanic Achraf Hakimi, le latéral du Real Madrid prêté cette saison au Borussia Dortmund, a débarqué à Milan mardi. Le prodige marocain qui a effectué avec succès la traditionnelle visite médicale signera dans les prochains jours un bail qui le liera à l’Inter pour les 5 prochaines saisons. Le club lombard devrait s’acquitter de la somme de 40 millions d’euros plus 5 de bonus pour entériner son recrutement. À l’Inter Milan, la superstar marocaine va s’engager pour cinq ans et touchera un salaire culminant à cinq millions d’euros annuels. A lire aussi >> Real Madrid - Zidane : "Je suis heureux pour Achraf Hakimi" A bientôt 37 ans, Arjen Robben compte encore nous régaler ! L’ancien ailier emblématique du Bayern Munich va désormais évoluer en Eredivisie (Pays-Bas), sous les couleurs du FC Groningen. Après avoir pris sa retraite à l’été 2019, le vice-champion du monde 2010, qui a fêté ses 36 ans en janvier dernier, va donc rechausser les crampons. Un retour prévu pour la saison prochaine dans le club où l'ancienne idole de l’Allianz Arena a terminé sa formation et avec lequel il a fait ses premiers pas dans le football professionnel. «Après une aventure magnifique de 18 ans, je reviens à la maison, à Groningen. Ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs conversations avec le staff. Et, plus que tout, j'ai écouté l'appel des supporters : 'Arjen, écoute ton coeur !», a indiqué la célèbre patte gauche batave pour justifier son retour.Tanguy Kouassi au Bayern Munich, c’est désormais officiel. Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée de la pépite du PSG au sein du plus grand club allemand a été confirmée ce mercredi. Le défenseur franco-ivoirien de 18 ans a paraphé un bail de quatre ans avec le Bayern. Il s’agit de son premier contrat professionnel. Révélé lors de cette saison 2019-20 sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kouassi était considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation francilien. Sa polyvalence – il peut évoluer en défense centrale ou au milieu -, sa maturité, son flegme dans l’utilisation du ballon, son jeu de tête redoutable et sa capacité à se fondre rapidement dans le grand bain ont rapidement séduit les observateurs. Appelé à s’inscrire dans la durée à Paris, l’originaire d'Abidjan a finalement fait le choix de parapher son premier contrat pro en faveur du géant bavarois.