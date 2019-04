Benoît Costil (Bordeaux) : « Ça commence à être fatigant »

20 - Liverpool have become the first club to have two players score 20+ goals in a single Premier League season (Mane and Salah) since the Reds themselves also did so in 2013-14 (Suarez and Sturridge). Duos. #LIVHUD pic.twitter.com/hRJfbXDeyP

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 avril 2019



3 - Mohamed Salah has become only the third Liverpool player to score 20+ Premier League goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (1994-95 and 1995-96) and Luis Suárez (2012-13 and 2013-14). Greats. #LIVHUD pic.twitter.com/4I7SVmNclS

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 avril 2019



10 - Andrew Robertson is just the third defender to assist at least 10 goals in a single Premier League season, after Leighton Baines (11, 2010-11) and Andy Hinchliffe (11, 1994-95). Whip. #LIVHUD pic.twitter.com/S0VrQv8zsB

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 avril 2019



15 - After just 15 seconds, Naby Keita's goal for Liverpool is the quickest they have ever scored in a Premier League match. Lightning. #LIVHUD pic.twitter.com/ADQcCylQMu

— OptaJoe (@OptaJoe) 26 avril 2019

Le sprint final est bel et bien lancé. En ouverture de la 36eme journée de Premier League, Liverpool n’a fait qu’une bouchée d’Huddersfield, vendredi soir. Alors que Naby Keita n’a eu besoin que de 15 secondes pour ouvrir le score, les Reds ont tranquillement pu dérouler contre la lanterne rouge. Avec des réalisations de Sadio Mané (auteur d’un doublé) et de Mohamed Salah (auteur d'un doublé), les troupes de Jürgen Klopp n’ont pas raté l’occasion de reprendre les commandes du classement. Les coéquipiers de Jordan Henderson comptent, qui a rendez-vous dimanche après-midi sur la pelouse de Burnley.