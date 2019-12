Benoit Badiashile (Monaco) prolonge jusqu'en 2024

Le Bayern Munich pourrait frapper un grand coup lors du marché hivernal, avec potentiellement trois arrivées.

Les dirigeants bavarois comptent consolider leur effectif cet hiver après une première moitié de campagne pas satisfaisante à leurs yeux (même si le Bayern s'est imposé au finish à Fribourg mercredi soir en championnat). C'est en tout cas ce qu'affirme Christian Falks. Ce journaliste spécialisé dans les indiscrétions mercato ayant trait au géant bavarois affirme que le Bayern vise trois joueurs pour janvier et détaille même leur identité.

Exklusive: in addition to @Henrichs39 , @FCBayern is also interested in João Cancelo of @ManCity for a winter transfer @SPORTBILD @BILD_Sport