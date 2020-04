Benjamin Pavard (Bayern) : « Je ne me considère pas comme un titulaire »

Emmanuel adebayor sheyi "Je ne ferai pas de don"



Midakpé#Covid_19 pic.twitter.com/ZP8tdXs931 — Aubin Koutele 🇹🇬 (@layera42) April 21, 2020

De retour à Lomé depuis quelques semaines, l'ancien attaquant d'Arsenal n'a pas fait de don et n'a pas été épargné par les critiques des internautes. Ce qui lui a fait réagir dans un Live Facebook. « Je fais toujours les choses selon les désirs de mon cœur et non selon les dires des autres. Je suis désolé que les gens me comparent à Samuel Eto’o et Didier Drogba en me demandant pourquoi j’ai pas de fondation ou pourquoi je fais pas de dons comme si je suis celui qui a amené Coronavirus au Togo. Je ne suis ni l’un ni l’autre, je suis moi Sheyi Emmanuel Adebayor. Un petit conseil les gars concernant les dons, je n’en ferai pas. Tout est clair et très simple. Merci et bonne journée je vais aller regarder un film et faire la sieste et on se rattrape la soirée », a-t-il précisé. Des propos qui feront certainement réagir ... A lire aussi >> Togo: Emmanuel Adebayor déjà sorti de sa quarantaine !