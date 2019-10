Benjamin Bourigeaud (Rennes) : « C’est une grande leçon »

Suite au revers de jeudi soir contre Cluj (1-0, 3eme journée de la phase de poules de Ligue Europa), le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud veut retenir le courage de son équipe.

Titulaire aux côtés d’Eduardo Camavinga, le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud se confie suite au revers concédé lors de la réception de Cluj (1-0, 3eme journée de la phase de poules de Ligue Europa), jeudi soir. Alors que les Bretons ne comptent qu’un seul point, l’ancien joueur de Lens ne veut pas rendre les armes. « Non ce n’était pas mission impossible, c’était beaucoup plus compliqué, notamment physiquement, a expliqué le protégé de Julien Stéphan au micro de RMC Sport. On a retrouvé des valeurs, des valeurs d’une équipe. On a essayé de tout donner, mais les deux cartons rouges ont fait mal (ndlr : Mendy et Camavinga ont été expulsé contre les Roumains).Si on continue à jouer comme ça, on va sortir la tête de l’eau. C’est une grande leçon. »