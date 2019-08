Bénin : Rudy Gestede rappelé pour la Côte d'Ivoire et l'Algérie

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a annoncé la liste des 23 convoqués pour les amicaux face à la Côte d'Ivoire et à l'Algérie, parmi lesquels Rudy Gestede, sorti de sa retraite internationale.

Un peu plus d'un mois après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations en terre égyptienne, c'est déjà la rentrée au sein de certaines sélections africaines engagées dans les futures joutes continentales. Les, quart-finalistes sortants, ne sont pas en reste, et entendent mettre à profit les journées FIFA pour se mesurer aux Éléphants de. Michel Dussuyer et son staff préparent ainsi les prochaines échéances continentales à commencer par le match contre les Super Eagles du Nigeria, en novembre prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Entre Béninois et Ivoiriens,la dernière rencontre remonte à 2007, quand les poulains de Hervé Revelli coulèrent sur leurs propres installations (2-6). Face aux Fennecs, cela remonte aux éliminatoires de la CAN 2019., pour sa première liste après la CAN,. 15 joueurs ayant été quart-finalistes en Egypte sont présents, parmi lesquels les cadres Stéphane Sessegnon, Mickaël Poté, Cebio Soukou et Sessi D'Almeida gardent toute la confiance du technicien français., qui avait mis un terme à sa carrière sous l'ère Tchomogo, signe lui son retour, tout comme Cédric Hountondji (Clermont). Tous deux sans club, le défenseur central Moïse Adilehou et le latéral Emmanuel Imorou n'ont pas été convoqués. On note laavec notamment le prometteur gardien de buts de ESAE FC, Marcel Dandjinou. Les préparatifs pour les éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022 démarrent ainsi pour les Écureuils du Bénin.