Bénin - Michel Dussuyer : "C'était difficile face au meilleur du continent"

Les quarts de finale de la CAN 2019 se terminent jeudi, avec au programme Côte d'Ivoire-Algérie (18h00) et Madagascar-Tunisie (21h00).

Côte d'Ivoire - Algérie (18h00)

Madagascar - Tunisie (21h00)

du rôle de favori avant la rencontre de ce jeudi à Suez. Pour le sélectionneur des Eléphants, aucun doute n'est permis, il s'agit des Fennecs. « L'Algérie est nettement favorite de la compétition et du match à venir. Elle est costaud avec des statistiques exceptionnelles, assure Ibrahima Kamara, qui n'est toutefois pas impressionné.. Si on met tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison de perdre ce match. » Le sans-faute réussi jusqu'alors par les Algériens ne trouble pas leurs adversaires du soir. Ni l'historique favorable à la Côte d'Ivoire ni le souvenir de la victoire de 2015 ne suscite pas d'excès de confiance au sein de la Selefanto., a rappelé Kamara. « L'équipe a beaucoup changé. C'est sûr que 2015 nous a laissé de beaux souvenirs. Mais il faut se projeter. Aujourd'hui l’Algérie a une nouvelle équipe, la Côte d'Ivoire également », a-t-il expliqué, assurant que son équipe se trouve sur une bonne dynamique en termes de combativité et d'efficacité : « On peut mieux faire dans le jeu, mais en compétition il faut toujours essayer de gagner. »à son adversaire du jour. Au point de paraître agacé par les questions sur la montée en puissance de son équipe. « Je ne parle pas de match test, c'est un quart de finale. La Côte d'Ivoire est aussi un favori de la CAN. Ils ont de bons joueurs avec beaucoup d'expérience., a martelé Djamel Belmadi, avant de hausser franchement le ton en réponse à un confrère algérien. Je répète, vous avez un souci avec le champ lexical de favori et d'outsider, mais conférence après conférence, on répète les mêmes questions. Faites preuve un peu plus d'imagination. »C'est avec l'appétit de vivre des miraculés que la Tunisie se présente jeudi en quarts de finale de la CAN 2019. Opposés à Madagascar, les Aigles de Carthage ont eu besoin de la prolongation (1-1) et des tirs au but face au Ghana (4-5) pour arracher leur place. Aussi lene surprendra personne. « Madagascar a réussi à prendre la première place de son groupe au premier tour aux dépens du Nigeria, a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. Nous aurons un match difficile contre cette équipe, qui ne s’appuie pas sur sa force physique, contrairement à la plupart des équipes du continent.. Avec seulement deux jours complets de repos depuis l'éprouvant match face au Ghana, les coéquipiers de Youssef Msakni ne devront pas présumer de leurs forces, tout en gommant les défauts persistants, malgré le mieux entrevu par séquences contre les Black Stars. « On a beaucoup parlé entre nous pour améliorer nos performances. Le match contre Madagascar ne sera pas évident, à nous d'être bons pour gagner », a prévenu l'attaquant Taha Yassine Khenissi, buteur face au Ghana. Si la Tunisie a parfois vécu sous d'épais nuages,. « On veut rendre les gens qui sont au pays heureux en allant le plus loin possible, rappelle le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis. La Tunisie joue différemment de nos adversaires précédents, nous donnerons tout pour leur faire face. »