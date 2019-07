Bénin-Maroc : la fédération béninoise porte plainte auprès de la CAF !

La FBF a envoyé une correspondance à la CAF se plaignant de l'arbitrage face au Maroc. "Tout au long de la rencontre, l’arbitre a fait preuve de mauvaises appréciations des fautes survenues et de mauvaises interprétation des lois du jeu", peut-on lire dans la lettre."Qu’en agissant de la sorte, l’arbitre a fait preuve d’une partialité au profit du Maroc durant toute la rencontre. Que le comportement de l’arbitre aurait pu faire dégénérer la rencontre, et compromettre ainsi la bonne organisation de la compétition pour laquelle la CAF s’est investi autant", a ajouté l'instance."Qu’il y a lieu de dire et juger, que l’arbitre Angolais, monsieur Helder Martins Rodrigues De Carvalho a fait preuve de légèreté durant le match numéro 37 Maroc vs Bénin comptant pour les huitièmes de finale de CAN TOTAL EGYPT 2019 et de prononcer les sanctions subséquentes, conformément aux dispositions du Code d’Ethique", conclut le communiqué.Le Bénin a réussi tout de même à se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale en battant le Maroc aux tirs au but.