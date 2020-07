Benfica : Jorge Jesus est de retour !

Alors que Zinedine Zidane vient d’être sacré champion d’Espagne à la tête du Real Madrid, Christian Karembeu s’est longuement livré dans « Le Parisien » à propos de son ancien coéquipier en équipe de France.

« Il a observé, analysé le fonctionnement et l'environnement du club »



Real Madrid

Zidane : ''Cette Liga a une saveur particulière"

« Zizou est d'abord quelqu'un d'inspirant qui entraîne les autres dans son sillage »

« Zizou, c'est le fils prodigue : il a tout gagné comme joueur, il arrive comme entraîneur et il gagne encore tout »



#RMAVIL

Les images de joie et de célébration du Real Madrid ce soir !

Le Real Madrid a donc été sacré Champion d’Espagne, jeudi soir après sa nouvelle victoire – la dixième d’affilée – sur Villarreal (2-1). Un 34eme titre pour les Merengue menés de main de maitre par Zinedine Zidane qui, lui, a remporté sa deuxième Liga. C’est le 11eme titre pour l’entraineur français à la tête du grand club madrilène. La réussite de l’ancien meneur de jeu a bien évidemment été saluée partout, par ses joueurs comme dans la presse et chez les supporters.Samedi, dans les colonnes du « Parisien », son ancien partenaire en équipe de France, Christian Karembeu, se dit « admiratif et fier » de Zidane. « Il a épaté et surpris tout le monde. Au départ, l'idée de devenir entraîneur n'avait pas forcément germé dans sa tête. Mais au fur et à mesure, il s'est pris au jeu. Comme c'est quelqu'un de réfléchi, il a pris son temps pour s'engager dans cette voie. Son passage à la formation des managers de Limoges a été une étape importante dans son cheminement. Au Real Madrid, il a d'abord fait ses gammes avec les jeunes, relève Karembeu. Ça n'a pas toujours été facile mais il a beaucoup appris, en toute humilité. Il a observé, analysé le fonctionnement et l'environnement du club. C'est là qu'il a forgé sa réussite. Il a su s'élever au niveau du Real et ses joueurs. »« Il a toujours eu une aura et des idées, poursuit Karembeu, champion du monde en 1998 avec Zidane sur le terrain au Stade de France. Il en récolte les fruits. Sa réussite comme entraîneur n'est que la continuité de son parcours de joueur et d'homme. Zizou est d'abord quelqu'un d'inspirant qui entraîne les autres dans son sillage. Il l'était déjà comme joueur. Pour être entraîneur du Real Madrid, il faut avoir les épaules très larges. Il a su s'endurcir et encaisser les coups. » « Zizou a toujours envie de bien faire, d'être parfait et de gagner, ajoute Karembeu, lui aussi passé par le Real Madrid. On le voit au quotidien quand il travaille avec ses joueurs. Moi, c'est sur cet aspect qu'il m'a le plus surpris. J'ai connu ça à l'époque du FC Nantes quand je débutais avec Coco Suaudeau. Quand je vois Zizou faire répéter les mêmes gestes, y compris les plus basiques comme des exercices devant le but, à Benzema, Hazard, Modric et à tout son effectif de stars, c'est juste exceptionnel. »Karembeu est ébahi par la trajectoire de son ancien coéquipier chez les Bleus. « Zizou, c'est le fils prodigue : il a tout gagné comme joueur, il arrive comme entraîneur et il gagne encore tout. Il fait une pause et quand il revient, il remporte ce titre de champion que le club attendait depuis longtemps (2017). Il n'y a qu'à s'incliner et le féliciter, lâche l’ancien joueur de la Sampdoria Gênes. Mais comme quand il était joueur, Zizou est d'abord un gros travailleur. C'est sa façon de se motiver et de convaincre ses joueurs et le public à adhérer. C'est pour ça que sa réussite, il la mérite car il est allé la chercher. Elle n'est pas tombée du ciel… »