Bencharki, Ounnajem, Hamdallah… Mustapha Hadji fait le point

Le sélectionneur adjoint du Maroc, Mustapha Hadji, est revenu sur les situations des Lions de l'Atlas expatriés en Egypte et dans le Golfe persique.

Invité de la chaîne égyptienne On Time Sports, le sélectionneur adjoint du Maroc Mustapha Hadji a fait le point sur la situation de plusieurs joueurs marocains expatriés en Egypte ou dans les pays du Golfe persique. Achraf Bencharki, Mohamed Ounnajem, qui évoluent au Zamalek, ainsi que Walid Azaro, prêté par Al-Ahly à Al-Ettifaq en Arabie Saoudite ont été au centre des interrogations. « En effet, ces joueurs se sont illustrés dans de grands clubs. Mais le fait de jouer dans un grand club n’est pas forcément la clé pour intégrer l’équipe nationale. Ils sont talentueux et doivent persévérer pour s’améliorer davantage », a répondu l'ancien attaquant des Lions de l'Atlas, qui fut le second d'Hervé Renard avant d'être celui de Vahid Halilhodzic.

Autre dossier épineux, celui de l'éventuel retour d'Abderrazak Hamdallah en équipe nationale. Mustapha Hadji ne dit pas non à un éventuel retour du serial buteur d'Al-Nasr. « La porte de l'équipe nationale est ouverte à tous les Marocains de par le monde. L'incident qui s'était produit est désormais oublié, a assuré Mustapha Hadji. Je communique avec lui, et j'espère qu’il reviendra bientôt. Je suis sûr qu’il a son mot à dire. S'il ne s'agissait que de moi, Abderrazak Hamdallah devrait intégrer le onze national le plus vite possible. »