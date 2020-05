« Bencharki n’est pas à vendre » : Le Zamalek retient sa star

Le président du Zamalek, Mortada Mansour, dit vouloir ne céder à aucun prix son attaquant marocain Achraf Bencharki, très courtisé.

Auteur d'une saison canon sous les couleurs du Zamalek, Achraf Bencharki suscite nombre de convoitises. Courtisé par des clubs de Turquie (Trabzonspor est chaud) et du Golfe persique, l'attaquant marocain de 25 ans serait également suivi en Ligue 1. Alors que se profile le Mercato estival, il en faut davantage pour impressionner le président du club égyptien. « Bencharki n’est pas à vendre », a répondu à ce sujet Mortada Mansour, cité par le quotidien Al Massae. A écouter le bouillant dirigeant, son club ne serait disposé à céder l'ancien Wydadi et Lensois à aucun prix, au bout d'une seule saison, tronquée qui plus est par le coronavirus et arrêtée sur la marque statistique de 9 buts et 5 passes décisives en 21 matchs. Sous contrat avec les Chevaliers Blancs jusqu'en juin 2022, Achraf Bencharki n'a sans doute pas fini de voir les enchères monter à son sujet.