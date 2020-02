Belgique : Olinga buteur, Ondoa spectateur

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les cinq grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France: (10/02/2020)

Comme la semaine écoulée, la superstar égyptienne de Mohamed Salah et le canonnier gabonais d'trustent la première place. Les deux "serial-buteurs" africains n’ont pas trouvé le chemin des filets le weekend dernier, toutefois, et avec l’impressionnant total dedans leurs escarcelles lors de l'exercice en cours, ils trônent toujours au sommet de notre classement. A lire aussi >> Meilleurs buteurs d'Europe: Immobile en tête, trois joueurs africains dans le Top 10 A la troisième marche du podium, on retrouve désormais la révélation nigériane du LOSC,(12 buts), à égalité avec le buteur sénégalais du FC Metz,. Eloigné des terrains depuis le 23 janvier dernier à cause d'une blessure musculaire, le "Ballon d'Or africain 2019",, complète toujours leafricain avecunités enapparitions cette saison en(Egypte /Liverpool /Angleterre) :(22 matchs)(Gabon /Arsenal /Angleterre) :(23 matchs)(Nigeria /LOSC /France) :(23 matchs)(Sénégal /FC Metz /France) :(24 matchs)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :(22 matchs)(Algérie /Montpellier/France) :(23 matchs)(Algérie /AS Monaco /France) :(14 matchs)(Cameroun/Villarreal-OL/Espagne-France) :(22 matchs)(Sénégal /Stade Rennais /France) :(23 matchs)(Algérie/Manchester City /Angleterre) :(21 matchs)(Côte d'Ivoire/Sassuolo /Italie) :(22 matchs)(Gabon/AS Saint-Etienne /France) :(22 matchs) Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah : 14 buts 2) Sadio Mané : 11 buts 3) Riyad Mahrez: 7 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen et Habib Diallo : 12 buts 2) Andy Delort: 9 buts 3) Islam Slimani et M'Baye Niang: 8 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 2) Youssef En Nesyri: 5 buts 3) Lago Junior : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Amine Harit : 6 buts 2) Dodi Lukebakio et Streli Mamba: 5 buts 3) Ramy Bensebaini et Ihlas Bebou : 3 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Jérémie Boga : 7 buts 2) Christian Kouamé : 5 buts 3) Gervinho: 4 buts