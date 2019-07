Belgique/Mouscron : le Camerounais Olinga brise la malédiction

Le premier but de sa carrière en championnats professionnels, Fabrice Olinga l’a inscrit le 18 août 2012, sous le maillot de Malaga (Espagne). Cinq saisons plus tard, le jeune attaquant international camerounais transféré au Royal Mouscron marquait le deuxième but de son histoire avec un club, le 30 septembre 2017. Puis, nouvelle traversée du désert, jusqu’à ce samedi 27 juillet 2019.Ecarté du groupe pro de l’Excel en avril dernier, le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o a fêté son retour au sein de l’élite en inscrivant l’unique but de son équipe, qui est allée s’imposer à Saint-Trond, à l’occasion de cette première journée du championnat de D1 de Belgique. Titulaire dès l’entame, le Camerounais s’est montré très entreprenant balle aux pieds. Son but à la 38minute permet à son club de démarrer la saison par une bonne note.