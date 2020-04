Belgique : Le sélectionneur donne des nouvelles de Hazard

🐐 "Son los dos mejores jugadores que he visto, pero dejando a un lado mi amistad con Cristiano, me quedo con Messi"



🎩 "Hay algo diferente al resto en su juego" https://t.co/niAfGq0hXE — Mundo Deportivo (🏠 #yomequedoencasa) (@mundodeportivo) April 19, 2020

L'ancien attaquant de Manchester United pense que la Pulga est au-dessus de "l'incroyable" star de la Vieille Dame, parce que l'Argentin "vous torturera avant de vous tuer". Pourtant, le Portugais a joué dans la même équipe que Rooney, avant son départ à Madrid en 2009. En trois saison, le tandem CR7-Golden Boy a ramené 3 titres de Premier League à Manchester United et un titre de Ligue des Champions en 2008. L'ex avant-centre des Three Lions a été clair : "Ronaldo n'était pas aussi concentré sur les buts lorsque nous avons commencé à jouer ensemble, mais on pouvait voir que tout ce qu'il voulait, c'était être le meilleur joueur du monde", a indiqué l'ancien joueur de Derby County à Sunday Times. "Il a pratiqué et pratiqué et a commencé à produire. Cristiano est devenu un marqueur incroyable et Messi et lui sont sans doute les deux meilleurs joueurs de l'histoire. Mais malgré mon amitié avec Cristiano, j'irais pour Messi", a-t-il ajouté. "J'ai parlé de sang-froid et je ne me souviens pas avoir vu Messi marquer quand il a frappé le ballon aussi fort qu'il le pouvait. Il les fait simplement rouler, c'est si facile. Ronaldo est impitoyable dans la surface, un tueur. Mais Messi vous torturera avant de vous tuer. Avec Messi, vous avez juste l'impression qu'il s'amuse plus. Ces deux-là ont complètement changé le jeu en termes de nombre de buts marqués et je ne pense pas qu'ils seront jamais égalés", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Goal. Un choix qui ne doit pas rendre rancunier un certain Ronaldo, qui comprendra son ex-coéquipier. A lire aussi >> Rooney défend les joueurs de Premier League