Belgique : joueur essentiel de l’Excel, Boya a la tête sur les épaules

A 23 ans, Frank Boya vit sa troisième saison sous les couleurs de l’Excel Mouscron, en première division de Belgique. Arrivé sur la pointe des pieds après une mauvaise expérience au sein de la formation du 1860 München avec laquelle il n’a disputé aucun match du championnat allemand de deuxième division, le milieu de terrain camerounais, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations de 2017 au Gabon, a finalement réussi à s’imposer la saison passée, dans les papiers de Bernd Storck. Repositionné dans la défense centrale, après avoir été utilisé comme milieu défensif dans un premier temps, le joueur qui a disputé l’année dernière 21 matchs de championnat et 9 en Ligue Europa, tous en tant que titulaire, s’illustre déjà comme l’une des satisfactions de ce début de saison.Atout indispensable du REM, le médian camerounais totalise 3 matchs et 1 but salvateur inscrit lors de la victoire de son club sur La Gantoise de Michaël Ngadeu. Grâce à ses prestations, le Lion Indomptable ne passe plus inaperçu. Et pourtant, il ne s’emballe pas. Dans sa tête, il n’y a que le club qui compte. « Je pense que les dix premiers matches seront déterminants pour la suite de notre championnat. Nous devons bien les négocier pour respecter les plans définis par le coach. Nous n’allons pas commencer à dire des choses que nous ne pourrons pas assumer », a confié le joueur à Lesoir.be. Et d’ajouter : « Le plus important, c’est de continuer à respecter ce que le coach nous inculque depuis le début de la préparation, avec la même détermination. Le groupe vit bien, c’est ce qui nous permettra de réaliser encore de belles choses ».