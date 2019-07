Belgique (J1) : Dieumerci Mbokani frappe fort d'entrée

Le Jiangsu Suning a annoncé lundi l’arrivée de l’attaquant d’Anderlecht Ivan Santini, contre une somme qui avoisinerait les cinq millions d’euros.



Breaking: Suning officially announced Anderlecht Croatian forward Ivan Santini joined. This is the end of all the mess in this summer window. pic.twitter.com/pEkzDsiOvT

— Forza Suning (@suningfc) July 29, 2019

C’est à Gareth Bale qu’était associé le Jiangsu Suning ces derniers jours. Et pour cause, le club chinois avait offert un salaire d’un million d’euros par semaine sur trois ans au Gallois du Real Madrid. Mais les Merengue et leurs homologues chinois n’ont pas trouvé de terrain d’entente et c’est finalement… Ivan Santini qui sera le cinquième joueur étranger du Jiangsu (soit la limite du quota autorisé). L’arrivée de l’attaquant d’Anderlecht passé par Caen a été annoncée lundi et le club belge devrait recevoir environ cinq millions d’euros dans l’opération. Sauf départ d’un étranger avant le 31 juillet, le dossier Bale est donc refermé.