Belgique : Faï, Ngadeu, Lamkel, Boya et Olinga sur un nuage

Gifle monumentale infligée par @CAF_Online au @WACofficiel “Les officiels du match ont indiqué très clairement que les joueurs du Wydad Athletic Club avaient refusé de reprendre le match ..." La suite ici :https://t.co/uoJzpp5gvo — Espérance de Tunis 🇹🇳 الترجي التونسي (@CafeBabSouika) 16 septembre 2019

#CAFCL - Rejet de l’appel du Wydad. Confirmation de la victoire de l'Espérance par abandon. https://t.co/2tkIbUWkec — Espérance Sportive de Tunis (@EsperanceSTunis) 15 septembre 2019

La commission d'appel de la CAF a rejeté du Wydad Athletic Club sacrant ainsi définitivement l'Espérance Sportive de Tunis. Youcef Belaïli est bien double champion d'Afrique, des clubs et des nations 💪🇩🇿 pic.twitter.com/YAzmZjaRWG — DZfoot (@DZfoot) 15 septembre 2019

⭐️⭐️⭐️🌟 🏆 We are THE CHAMPIONS again and again 🌍 We are AFRICA 🏆 ❤️💛 We are TARAJI DAWLA ❤️💛🎶#TotalCAFCLChampion #TotalCAFCLFinal #ESTWACpic.twitter.com/EgopJWmEoP — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) 15 septembre 2019

L’instance dirigeante du football africain () a définitivement clos le feuilleton à rebondissements de la finale de la Ligue des champions retour de l’éditionqui a mis aux prises l’(EST) et le(WAC), et ce, en rejetant l’appel du club marocain.Il convient de rappeler que la rencontre qui s’est disputée endernier au Stade Olympique dea été notamment émaillée d’incidents polémiques en raison de l’annulation d’un but en faveur duet de l’impossibilité de consulter l'assistance vidéo (VAR), alors que les Marocains étaient menés au score (0-1). Le match a par la suite été interrompu pendant plus d’une heure, avant que l’arbitre gambienne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l’vainqueur de la. >> CAF CL - FINALE: match arrêté, l'Espérance de Tunis sacrée Toutefois, et quelques jours plus tard, le comité exécutif d’urgence de laavait fait volte-face et ordonné que la manche retour soit rejouée sur terrain neutre. Sauf que l’écurie tunisienne avait alors saisi lequi a demandé à l’instance africaine de rejuger cette affaire via la commission de discipline. Le, celle-ci avait réservé un nouveau rebondissement en prononçant la défaite dupar forfait et en confirmant donc le sacre de l’ >> LDC : La CAF rend le trophée à l'Espérance et sanctionne le Wydad, Ahmad désavoué Les dirigeants casablancais avaient alors fait appel de cette décision, mais laa annoncé dimanche 15 septembre que la commission de recours l’a rejeté. Désormais, l’instance panafricaine va confirmer auprès de laque ce sont bel et bien les Tunisiens qui représenteront l’à la Coupe du Monde des clubs 2019 dont le tirage au sort a lieu ce lundi.