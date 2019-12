Belgique : Fabrice Olinga rompt enfin la malédiction

Christophe Galtier, l’entraineur du LOSC, s’est félicité de la très belle série qu’affiche actuellement son équipe en championnat.

Galtier : "On a eu beaucoup de jeu direct"

Décevant en Ligue des Champions où il a été éliminé dès la phase de poules, le LOSC livre un bien meilleur visage en Ligue 1 en ce moment. Les Dogues accumulent les victoires et la dernière en date est survenue ce vendredi face à Montpellier (2-1, 18e journée). Durant cette rencontre, Benjamin André et ses coéquipiers ont concédé l’égalisation un peu contre le cours du jeu. Mais, ils ont su répondre ensuite et aller chercher la victoire sur le fil.Christophe Galtier n’a pu que féliciter ses hommes à la suite de cette sortie victorieuse : « Dans l'ensemble, au niveau de l'état d'esprit, je suis satisfait, a-t-il déclaré sur Canal+. C'est une quatrième victoire d'affilée. C'est bien, on en avait besoin. On va voir comment on va finir l'année 2019. » Le technicien nordiste était content, mais il a quand même émis un bémol, à savoir le pénalty manqué par Victor Osimhen en fin de rencontre : «ça me fait un peu râler parce que des fois les places se jouent au goal-average ».Tout en louant ses troupes, Galtier n’a pas manqué d’applaudir l’adversaire. Il juge Montpellier comme une équipe compliquée à manœuvrer et c’est pourquoi il a fait évoluer sa formation de manière un peu plus verticale que d’habitude. « C’était un match difficile. Montpellier est toujours difficile à jouer. C'est une équipe très solide, bien organisée. Et contre qui il est difficile de prendre le ballon dans le cœur du jeu, a-t-il admis. On a donc eu beaucoup de jeu direct. A 1-0, je savais que le match n'était pas plié, mais on était dans une bonne dynamique. On a raté des situations et ils ont égalisé. Heureusement qu'on a vite réagi. »