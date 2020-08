Beijing Guoan : Cédric Bakambu ouvre son compteur but

Après l’ouverture du score par Youssouph Badji (14’), Krepin Diatta a enchaîné deux buts. Le premier à la 59e et le deuxième à la 69e minute. Bruges mène (0-3) présentement Eupen, grâce à Badi et Diatta, auteurs des trois réalisations (en cours) https://t.co/4kgLPWsbj5 — Chérif Sadio (@CherifoSadio) August 16, 2020

Auteur d'un doublé, le milieu de terrain Sénégalais a délivré les siens alors que son compatriote, Stéphane Badji a marqué lui aussi son premier but officiel sous les couleurs de son club Belge. Restant sur deux défaites de rang (face à l'Antwerp en finale de la Coupe de Belgique et contre Charleroi en championnat), Bruges était dans l'obligation de répondre présent et c'est chose faite grâce à ses Lions.Diatta a savouré son doublé, après la fin du match, rappelant l'importance de ce succès qui vient de remettre l'équipe sur les bonnes rails. "J'espère que ce succès 0-4 nous permettra d'évacuer toutes les ondes négatives qui pesaient sur nous lors des deux derniers matchs. La victoire était indispensable aujourd'hui. Je trouve que nous avons bien débuté la rencontre, et après l'ouverture du score, nous avons eu le match en mains jusqu'à la fin. Malgré les mauvaises conditions climatiques, nous sommes parvenus à contenir les attaques d'Eupen", a indiqué la jeune promesse sénégalaise. "Le ballon est parti comme je le souhaitais. Je suis également très heureux de mon second but. Siebe m'a délivré la passe au bon moment, j'ai ensuite réussi mes dribbles et inscrit mon deuxième but. Notre mentalité était exemplaire aujourd'hui, nous espérons que cela nous donnera un boost pour la suite. C'est évidemment génial que mon coéquipier sénégalais et moi-même ayons marqué, mais le plus important est l'excellente prestation de l'équipe." Le FC Bruges est sixième du classement derrière les deux équipes, qui ont fait le plein, Beerschot et Charleroi ainsi que les trois équipes n'ayant pas perdu (1 victoire, 1 nul) à savoir Anderlecht, Genk et Mechelen.