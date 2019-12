Beijing - Genesio : « L'OL, ça reste mon club »

Le dimanche 15 décembre, Trésor Mputu a affiché un comportement jugé d'indiscipline, le milieu de terrain a exprimé publiquement son mécontentement suite à son remplacement. Le club luchois a décidé de retirer provisoirement le dossard 8 à Mputu et exige les excuses du joueur. pic.twitter.com/bEiNruyOMR — RDC Léopard Foot (@RDCLeopard243) 17 décembre 2019

🔥RDC - foot : l'enfant prodige et fils aimé du Président @moise_katumbi s'exprime👇Suivez Trésor Mputu.

Mis à l'écart du groupe en attendant de statuer dans son cas, Mputu pourrait finalement ne pas être sanctionné pour son dérapage et ses gestes déplacés et irrespectueux envers la tribune V.I.P. dimanche contre DCMP. « Les supporters chantaient que Pamphile Mihayo (l’entraîneur, ndlr) démissionne et moi, dans mes gestes, je disais 'président ce n’est pas moi'. Les gens ont pris ça dans un mauvais sens, même notre chaîne de télévision de l’équipe a vu autre chose. Je suis avec le président Moïse depuis 16 ans. Je regrette seulement ce que les gens disent », a indiqué le numéro 8 congolais. « Avant d’être joueur, je suis l’enfant du président Moïse. Je ne sais pas si un enfant peut injurier son père. (...) Si je suis Mputu, c’est grâce à lui. Je demande juste pardon à toutes les autorités qui étaient dans la tribune », a poursuivi le joueur de 34 ans. « Je suis joueur de Mazembe, je ne souhaite plus quitter Mazembe et aller terminer ma carrière ailleurs. Que les supporters se tranquillisent et me pardonnent », a-t-il conclu. A lire aussi >> TP Mazembe : Trésor Mputu a franchi la ligne rouge !