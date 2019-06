Beaucoup de monde sur Flavien Tait (Angers)

Si le Brésil fait frissonner quand on l’évoque dans le football masculin, quelle est la place de la sélection auriverde chez les femmes ? Eléments de réponse avant le choc contre la France, ce dimanche soir en 8eme de finale de la Coupe du Monde (21h00).

Il a encore été question de France-Brésil en 1998, samedi lors du point presse de Corinne Diacre et Amandine Henry. Parce que c’est comme ça, l’histoire qu’entretient la France avec le football est jalonnée d’événements fondateurs, et cette finale remportée par les hommes d’Aimé Jacquet en est le point central. Ce dimanche, c’est face au Brésil que les Bleues vont jouer leur place en quart de finale de leur Mondial à elles (21h00). Un choc, comme on le présente depuis quelques jours, mais qui n’arrive pas à la cheville d’une confrontation entre Français et Brésiliens en football masculin. Pourquoi ? Parce que les « Canarinhas » n’ont pas un quart du passé de leurs homologues masculins.

Marta, Cristiane, Formiga : trois stars vieillissantes

Bien sûr, sur un continent sud-américain où elles sont sans concurrence, les Brésiliennes écrasent tout. Sept victoires en huit éditions de la Copa América. Mais à l’échelle mondiale, c’est plus compliqué. Le Brésil a beau être une grande nation du football féminin, son palmarès est vierge dès lors qu’on traverse l’océan. Une seule finale de Coupe du Monde en 2007, et pas mieux qu’une quatrième place très décevante lors des Jeux Olympiques à domicile en 2016. La sélection auriverde compte dans ses rangs la plus grande joueuse de tous les temps, Marta (qui a battu le record ultime de buts marqués en Coupe du Monde, 17, hommes et femmes confondus), mais comme les autres leaders de cette équipe, Cristiane (34 ans) et Formiga (41 ans), la joueuse de 33 ans est vieillissante et son influence n’est plus la même.

Il n’en demeure pas moins que, comme chez les hommes, le secteur offensif est l’atout majeur des « Canarinhas ». Cristiane a inscrit un triplé lors du premier match contre la Jamaïque, et la moins connue Debinha a fait belle impression lors du dernier match de poules remporté contre l’Italie. Une poule de laquelle le Brésil n’est sorti qu’à la troisième place. La faute à sa défense friable. Pas assez d’agressivité et de rigueur, ce n’est pas sans rappeler certains oublis défensifs de Roberto Carlos et ses partenaires dans les années 1990 et 2000. Là, la charnière Monica et Kathellen (qui évolue à Bordeaux) a montré des signes de faiblesse sur tous les ballons longs et dans leurs dos. Aux Françaises d’en profiter, dans une configuration de match plus propice à leurs qualités de vitesse sur les ailes notamment.

Neuf défaites d’affilée avant le début du Mondial

D’ailleurs, la confiance sera clairement dans le camp français au coup d’envoi de ce 8eme de finale de Coupe du Monde. C’est bien simple, les Bleues n’ont jamais perdu contre les Brésiliennes dans leur histoire : 3 victoires pour cinq nuls. Pas plus tard qu’en novembre dernier, les joueuses de Corinne Diacre l’avaient emporté en match amical (3-1), lors d’une rencontre où Marta et Cristiane manquaient à l’appel aux avant-postes. Retombé à la 10eme place du classement FIFA (la France est 3eme), le Brésil a enchaîné les déconvenues depuis ce revers en amical. Avant de poser le pied dans l’Hexagone pour ce Mondial, le finaliste de l’édition 2007 a enchaîné neuf défaites. Indigne de son statut. Ou alors représentatif d’un nouveau rang, loin des très grands.