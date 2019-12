Bayern : Trois recrues en janvier ?

Interrogé en conférence de presse, Steve Mandanda a confié aller mieux mais ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place contre Nîmes.

Steve Mandanda : « C’est le coach qui décide »

Steve Mandanda va mieux. Victime d’une entorse bénigne à la cheville droite, le Marseillais est sorti sur blessure à la 31eme minute du match entre l’OM et le FC Metz (1-1). Une semaine plus tard, le gardien s’est voulu rassurant sur son état de santé, même s’il n’est pas sûr de pouvoir tenir sa place samedi contre Nîmes (20h45), pour le dernier match de l’année 2019. «. On ne sait pas encore pour samedi, on va attendre les prochaines 48 heures. On prendra une décision à ce moment-là. Si on demande à un joueur, il veut jouer tous les matchs », a expliqué le capitaine marseillais ce jeudi en conférence de presse.Obligé de laisser ses partenaires rapidement au Stade Saint Symphorien, Steve Mandanda est revenu sur sa blessure. « J’ai eu peur, oui, forcément. Je ne suis pas forcément habitué à ce genre de blessure. Que ce soit au niveau de la cheville ou du genou, on ne sait pas trop à chaud. On se pose quelques questions.J’arrivais à poser le pied et à faire certains mouvements. Ça n’aurait pas été possible en cas de fracture. Ce sont des choses qui arrivent ». En cas d’absence samedi contre les Crocos, André Villas-Boas devrait titulariser Yohann Pelé, qui a arrêté un penalty à Metz. « Si Yohann (Pelé) est amené à jouer, que ce soit en Coupe ou en championnat, il n’y aura pas de soucis, ce sera avec grand plaisir. Je l’accompagne du mieux que je peux. Il y a le côté personnel où on a envie de tout jouer, mais il y a aussi le côté collectif.» Steve Mandanda devrait faire des derniers essais demain pour savoir s’il est apte ou pas pour le match face à Nîmes.