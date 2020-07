Bayern Munich : Un espoir de Lyon visé

Youssouph Dabo, l’entraîneur de l’équipe nationale U20, déclare ne pas avoir de nouvelles sur les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie dont la phase finale est prévue en mars prochain en Mauritanie. "Pour les U20, nous sommes encore dans le flou, le tournoi UFOA qualificatif pour la CAN était prévu en septembre-octobre et jusque-là, pas de nouvelles", a dit ce vendredi l’entraîneur national, indiquant qu’il ne sait pas où et quand ce tournoi de qualifications se jouera. Youssouph Dabo a soutenu que "c’est assez compliqué", soulignant que le staff de l’équipe nationale est dans l’attente de voir "comment les choses vont évoluer". Au sujet de ses joueurs, le technicien a indiqué qu’il il y’ a moins de souci pour ceux qui sont à l’étranger, parce qu’ils ont repris leurs compétitions. C’est plus difficile pour les joueurs évoluant sur le plan local où les compétitions sont à l’arrêt depuis la mi-mars, a expliqué l’entraîneur national qui avait conduit les Juniors en finale de la CAN et en quart de finale de la coupe du monde de la même catégorie en 2019. Pour la reconstruction de son groupe de performance en perspective des compétitions, l’équipe du Sénégal qui a renouvelé son effectif à plus de 80 pour cent, avait gagné en décembre dernier le tournoi de la catégorie en Guinée. Trois mois plus tard, en mars dernier, l’équipe U20 a dominé le tournoi arabe de la catégorie où elle a été invitée quelques mois plus tôt. "Au sujet des joueurs locaux, nous discutions souvent et ils m’ont certifié qu’ils travaillent", a dit Youssouph Dabo, relevant que de toute façon la sélection est très concurrentielle. "S’ils ne travaillent pas, ils ont tout à perdre, s’ils ne sont pas bons, ils vont céder la place", a-t-il dit, soulignant que tout va se vérifier au retour.