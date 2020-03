Bayern Munich : Rummenigge veut punir ses supporters

Dimanche après-midi lors de la 27eme journée de Ligue 1, Lille s'est imposé à Nantes (1-0). André à signé l'unique but à la 58eme minute. Le LOSC reste 4eme à un point de Rennes.

Nantes trop faible techniquement

Le LOSC délivré par Benjamin André

Le LOSC enchaîne ! Les Dogues de Christophe Galtier ont remporté leur troisième victoire à l'extérieur en 2020 ce dimanche, grâce à un but de Benjamin André (58eme). Dominateurs tout le long de la rencontre, les coéquipiers de Renato Sanches, le passeur décisif, mettent le Montpellier Hérault à six points. Nantes, 11eme, est sous la menace de Bordeaux, qui doit jouer contre l'OGC Nice.Le LOSC le savait : avec le succès de Rennes à Toulouse samedi soir (0-2), il devait s'imposer dans le Pays de la Loire pour rester au contact du podium. La première opportunité des Dogues venait de Jonathan Ikoné (7eme), mais son tir était trop central pour inquiéter Alban Lafont. Le gardien prêté par la Fiorentina faisait quelques secondes plus tard une frayeur à Christian Gourcuff sur un long ballon de Zeki Çelik, en percutant Victor Osimhen en dehors de la surface (8eme). Le gardien international espoir s'en sortira avec un heureux carton jaune. Pas assez pour déstabiliser le jeune portier, décisif et alerte devant Loïc Rémy (23eme) et José Fonte (25eme). Malgré la présence conjuguée de Medhi Abeid et d'Imran Louza au milieu de terrain, le FC Nantes n'arrivait pas à combiner. Seul le milieu international algérien se montrait incisif, mais sa frappe puissante du droit était déviée par Benjamin André et aisément captée par Mike Maignan (13eme).Benjamin André et Renato Sanches, au contraire de leurs homologues nantais, n'avaient pas ces difficultés dans le jeu. Déterminé et toujours bien placé, le duo lillois constituait finalement la clé de la rencontre : sur un corner du Portugais, Benjamin André, l'ancien capitaine du Stade Rennais, passait devant Andrei Girotto au prix d'un malicieux déplacement et battait Alban Lafont de la tête, en seconde période (0-1, 58eme). Le deuxième but d’André cette saison, après celui inscrit lors de la victoire des Dogues face à Bordeaux, lors de la 11eme journée (3-0). Loïc Rémy, sur un judicieux service de Jonathan Ikoné (64eme) et Victor Osimhen, contré par Andrei Girotto (81eme), n'arrivaient pas à creuser l'écart. Pas plus que Nantes n'arrivait à égaliser, puisque Nicolas Pallois, le capitaine des Canaris, plaçait un dernier coup de tête à côté, gêné par Gabriel (88eme). Lille consolide sa 4eme place au classement, avec six unités de plus que le MHSC. Le FC Nantes n'a plus remporté le moindre succès à la Beaujoire depuis le 8 décembre et voit sa 11eme place menacée par Bordeaux (35 points, deux de moins que les coéquipiers de Dennis Appiah).