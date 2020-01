Bayern Munich : Nubel a signé

L'entraîneur norvégien de Manchester United n’a pas du tout apprécié les critiques de Mino Raiola envers son club. Et il compte bien en parler à Paul Pogba.

Solskjaer n’aime pas l’ingérence de Raiola

Mino Raiola, le célèbre agent italo-néerlandais, a tenu des propos incendiaires à l’endroit de Manchester United il y a quelques jours. Dans un entretien accordé au quotidien italien de la Reppublica, le très controversé personnage avait indiqué que « le problème de Paul Pogba était Manchester United », critiquant notamment la politique sportive du club anglais et la gestion défaillante de sa direction. « Ils pourraient même briser un Diego Maradona ou un Pelé », avait-il même osé déclarer.et en particulier par Ole Gunnar Solskjaer.Le coach des Red Devils s’est exprimé à ce sujet vendredi en conférence de presse.. Le technicien norvégien a assuré qu’il va en toucher un mot à son joueur pour que ce genre de dérapages verbaux ne se reproduise plus. « Non (les agents ne doivent pas parler à propos des clubs). Je peux en parler à Paul. Je ne pense pas que je devrais évoquer les agents qui parlent de nous. Mais Paul est notre joueur et les agents sont embauchés par des joueurs - pas l'inverse. Ce ne sont pas les joueurs des agents, ce sont nos joueurs », a clamé furieusement le manager mancunien. À la question ensuite s’il avait déjà abordé ce sujet avec son protégé, Solskjaer a refusé de répondre : « Ce dont moi et Paul parlons, je n'ai pas besoin de l’évoquer publiquement. Ça reste entre nous ». Pour rappel, Pogba est actuellement blessé à la cheville. Il doit observer un nouveau repos forcé de plusieurs semaines.