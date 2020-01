Bayern Munich : Neuer veut rester numéro 1

Malgré l'arrivée d'Alexander Nubel, Manuel Neuer a bien l'intention de rester le gardien numéro 1 du Bayern Munich.

Le Bayern Munich commence déjà à préparer l’après Neuer. Le club munichois ayant officialisé le recrutement pour la saison prochaine du très prometteur portier de Schalke 04, Alexander Nubel. Pour autantCompétitif, l'international allemand ne compte céder sa place à personne.« Je suis un athlète et un professionnel et je veux toujours jouer. Je suis ambitieux et j’aime être sur le terrain. Je suis un protagoniste et je veux toujours jouer. C’est une décision du club en ce qui concerne les prochaines années. C’est un bon gardien de but. Néanmoins, nous avons également de très bons gardiens de but avec nous. Sven Ulreich a toujours fait un très bon travail lorsqu’il m’a remplacé et a joué ses matches.», a expliqué le portier allemand pour Kicker.