Bayern Munich : Matthaus certain du départ de Neuer

L'ancien Ballon d'Or Lothar Matthaus a expliqué sur Sky Allemagne qu'il imaginait le gardien du Bayern Munich Manuel Neuer quitter le club à la fin de la saison.

Neuer devrait revoir ses prétentions à la baisse, selon Matthaus

Alors que sa prolongation de contrat semblait être en bonne voie il y a quelques jours, Manuel Neuer ne serait plus sûr de rester à Munich la saison prochaine.C’est ce que pense une icône du club, Lothar Matthaus. «Je pense que beaucoup de signes indiquent son départ, a déclaré le Ballon d’Or 1990 sur Sky Allemagne. Il veut jouer. Il veut jouer plus souvent et plus longtemps. Au regard de sa qualité, c'est compréhensible. Mais, on attendait probablement un peu plus de lui, et les attentes qu'il se fixait étaient sans aucun doute plus élevées. Je ne pense pas qu'il jouera encore à Munich la saison prochaine. »Pour Matthaus, le seul scénario qui pourrait permettre le prolongement de l’idylle entre le champion du monde 2014 et le géant bavarois, c’est que le joueur accepte de revoir ses prétentions à la baisse.«Je peux très bien comprendre son désir de sécuriser un long contrat. Mais cinq ans, c'est aussi long. Il ne faut pas oublier, comme mentionné, à quel point le Bayern lui a été fidèle à chaque étape. Pour les deux parties, ce serait merveilleux si Manuel restait encore quelques années. Il devrait d'abord prolonger de trois ans et s'il est toujours en bonne santé et performant, il obtiendra un autre contrat ». Neuer est actuellement âgé de 34 ans. Il est lié aux Bavarois jusqu’en 2021. Sa dernière prolongation date de 2021.